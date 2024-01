W wielkim finale Superpucharu Włoch SSC Napoli zmierzy się z Interem Mediolan. Transmisja meczu Napoli - Inter Mediolan w Polsacie Sport Extra oraz na Polsat Box Go.

SSC Napoli w półfinale pokonało 3:0 Fiorentinę. Pierwszy gol padł już w 22. minucie spotkania - Juan Jesus zagrał prostopadłą piłkę do Giovanniego Simeone, a ten pewnie trafił do siatki. Sześć minut później Fiorentina doprowadziła do remisu, ale gol nie został uznany. Przed końcem pierwszej połowy „Viola” mogła jeszcze wyrównać, jednak rzutu karnego nie wykorzystał Jonathan Ikone. Druga część spotkania było dużo wolniejsza. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego na 2:0 trafienie zdobył Alessio Zerbin. Wynik całego spotkania chwilę poźniej ustanowił również Zebrin.

Inter Mediolan również nie miał problemów z awansem do finału Pucharu Włoch. „Nerazzurri" wygrali także 3:0 - przeciwko Lazio. Podopieczni Simone Inzaghiego wyszli na prowadzenie w 17. minucie gry po strzale Marcusa Thurama. Do końca pierwszej połowy dominowali mediolańczycy, ale nie zdołali zdobyć drugiego gola. Na niego przyszła pora w 48. minucie, gdy rzut karny wykorzystał Hakan Calhanoglu. Wynik całego meczu w 87. minucie ustanowił Davide Frattesi.



Napoli ma na swoim koncie dwa Superpuchary Włoch, natomiast Inter Mediolan w historii tych rozgrywek triumfował siedmiokrotnie. „Nerazzurri” są zdobywcą trofeum z zeszłego roku - w finale pokonali AC Milan 3:0. Było to drugie z rzędu trofeum zdobyte przez tę ekipę.

Finał Superpucharu Włoch odbędzie na Al-Awwal Park w Rijadzie (Arabia Saudyjska).

Kiedy mecz Napoli - Inter Mediolan? O której godzinie mecz Napoli - Inter Mediolan?

Transmisja meczu Napoli - Fiorentina w Polsacie Sport Extra oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 19:55.

KZ, Polsat Sport