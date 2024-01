Mamy medal na igrzyskach olimpijskich! Popis Polki

Polka na dystansie 1500 m wystartowała w ostatniej parze, co już stawiało ją w korzystnej sytuacji, ponieważ miała przed swoim startem już cały przegląd sytuacji i wyników. Na torze zrealizowała ustaloną przez trenera ojca taktykę, dała z siebie wszystko, a na mecie cieszyła się jak ze złota.

– Chyba nie było po co wczoraj płakać, skoro dziś jest ten brązowy medal na tysiąc pięćset metrów. To był ostatni dystans na jakim bym się go spodziewała. Kiedy jechałam do Korei myślałam, że kolejność powinna być taka: mass start, pięćset metrów, mikst i na końcu tysiąc pięćset, a tu mój pierwszy medal zdobyłam właśnie na tym ostatnim dystansie. To było bardzo niespodziewane. Myślałam, że tu będę jakaś szósta, siódma, kompletnie poza podium – powiedziała szczęśliwa Mazur, już z medalem na szyi.

– To jest niesamowite uczucie zdobyć medal na takiej imprezie, tym bardziej, że mój koronny dystans jest wciąż przede mną. Mam nadzieję, że to taki malutki przedsmak mass startu. Ale szok jest teraz, bo zdobyłam medal jadąc tu z dziewiątym czasem. Jednak byłam rozstawiona w ostatniej parze, a im później się startuje, tym lepiej się wie, jak co trzeba zrobić. Ma to wielkie znaczenie, bo wiesz jak musisz pojechać każdą rundę. Jest szok, zaskoczenie i medal. Ale zasługiwałam na ten medal – dodała rozpromieniona polska panczenistka, która pierwsze kroki na imprezie rangi olimpijskiej stawiała podczas Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy Friuli Venezia Giulia 2023.

Tam startowała w short tracku i zdobyła cztery medale – złoto, dwa srebra i brąz – stając się absolutną rekordzistką i gwiazdą Młodzieżowej Reprezentacji Polski. Start Biało-Czerwonych w Gwangwon wspiera Kinder Joy of Moving.

Co ciekawe, Hanna Mazur była praktycznie skazana na sport za sprawą sportowych rodziców. Jej ojciec – Witold Mazur – to wieloletni reprezentant Polski i medalista mistrzostw kraju w łyżwiarstwie szybkim. Wiele lat pracował z kadrą żeńską i męską panczenistów, przyczyniając się do jednych z największych sukcesów tej dyscypliny sportu. Mama – Agnieszka Ziemczonek – to z kolei była narciarka. Po zakończeniu kariery pracowała jako trenerka w reprezentacji Polski w narciarstwie alpejskim, a także trenuje łyżwiarzy szybkich toru długiego i krótkiego oraz wrotkarzy. Warto wspomnieć, że Hania uprawia wszystkie te trzy dyscypliny, dzięki czemu może swoją moc zaprezentować w mass starcie.

Medal Polce na podium wręczała Maja Włoszczowska, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie górskim, a dziś członkini Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

IV Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Gangwon 2024 potrwają do 1 lutego.

