Rocky Boxing Night: Konferencja prasowa przed walką Adam Kownacki - Kacper Meyna. Transmisja TV i stream online

Już niedługo dojdzie do hitowej walki. Adam Kownacki (20-4, 15 KO) zmierzy się z Kacprem Meyną (11-1, 7 KO) na gali Rocky Boxing Night w Koszalinie. Przed tym pięściarze będą musieli odpowiedzieć na pytania dziennikarzy. Transmisja konferencji prasowej przed walką Kownacki - Meyna w Polsacie Sport Fight, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

O tej walce mówiło się już od jakiegoś czasu. W końcu po negocjacjach strony doszły do porozumienia i 2 marca na gali Rocky Boxing Night w Koszalinie dojdzie do starcia Meyna - Kownacki. Stawką tego pojedynku będzie pas zawodowego mistrza Polski w kategorii ciężkiej.

Ostatnio bohaterowie zbliżającej się walki pojawili się w magazynie sportów walki Koloseum. Obaj zawodnicy są przekonani, że to właśnie oni przechylą szalę zwycięstwa na swoją stronę.

- To dalej dobry pięściarz, ale teraz nadchodzi mój czas. Uważam, że jestem na poziomie Adama Kownackiego albo nawet wyżej - powiedział Meyna.

- Myślę, że stary lis ma jeszcze kilka trików w kieszeni i dam radę - odpowiedział lekko zdziwiony słowami rywala Kownacki.

Zobaczymy, co obaj zawodnicy będą mieli do powiedzenia podczas konferencji prasowej poprzedzającej starcie. Dziennikarze będą mogli zadawać pytania pięściarzom we wtorek 23 stycznia.

Transmisja konferencji prasowej przed walką Adam Kownacki - Kacper Meyna w Polsacie Sport Fight, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:00.

AA, Polsat Sport