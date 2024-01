Przypomnijmy, że tuż przed walką broniący tytułu Strickland (28-5, 11 KO, 4 Sub) był sprawcą największej niespodzianki w świecie MMA w 2023 roku. "Tarzan" był skazywany na pożarcie w starciu z Israelem Adesanyą. Dla Nigeryjczyka miało to być przetarcie przed większymi wyzwaniami. Tymczasem Amerykanin zaprezentował się wyśmienicie, pokonał na punkty rywala i odebrał mu tytuł mistrzowski. Na gali w Toronto słynący z kontrowersyjnych wypowiedzi i ciętego języka Strickland stanął do pierwszej obrony pasa.

Po drugiej stronie stanął z kolei znany polskim kibicom Du Plessis, który w przeszłości walczył w KSW, a nawet był mistrzem organizacji w wadze półśredniej. W lipcu zeszłego roku pokonał przez TKO w drugiej rundzie byłego mistrza Roberta Whittakera i dostał szansę w starciu ze Stricklandem.



Starcie nie zawiodło wymagających kibiców, a obaj zawodnicy trafiali mocnymi ciosami swojego oponenta. Du Plessis poszukiwał również obaleń, a ta sztuka wraz z podkręceniem tempa w samej końcówce okazała się trafną taktyką.



Do rozstrzygnięcia wyniku walki potrzebna była decyzja sędziów, a ci byli niejednogłośni w swoim werdykcie. Wynik 48-47, 48-47 i 47-48 sprawił, że to Dricus Du Plessis został nowym mistrzem UFC w kategorii średniej.

Wynik walki wieczoru gali UFC 297 w Toronto:

Dricus Du Plessis pokonał Seana Stricklanda niejednogłośną decyzją sędziów (48-47, 48-47, 47-48).

PI, Polsat Sport