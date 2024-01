To będzie kolejny turniej Igi Świątek po Australian Open. Polka obroni tytuł?

W poprzednim sezonie liderka rankingu WTA wygrała Qatar TotalEnergies Open pokonując kolejno Danielle Collins (6:1, 6:0), Belindę Bencić (walkower), Weronikę Kudermietową (6:0, 6:1) i Amerykankę Jessicę Pegulę (6:3, 6:0). Zdobyła 470 punktów rankingowych i premię finansową w wysokości ponad 120 tysięcy dolarów.

ZOBACZ TAKŻE: Aryna Sabalenka idzie jak burza! Białorusinka w półfinale Australian Open

Wówczas turniej miał rangę WTA 500, tym razem jest to WTA 1000, co oznacza, że do zdobycia będzie więcej punktów. Wyższe będą też nagrody pieniężne - pula nagród imprezy wynosi 3,211,715 dolarów.

Organizatorzy chwalą się, że w turnieju w Ad-Dausze, który odbędzie się w Khalifa International Tennis and Squash Complex i potrwa od 11 do 17 lutego, wystąpi wiele gwiazd kobiecego tenisa, a tej grupie przewodzi "numer 1 na świecie i obrończyni tytułu Iga Świątek, która będzie chciała wznieść do góry złotego sokoła po raz trzeci z rzędu".

22-latka z Raszyna będzie jednak miała bardzo mocną konkurencje w walce o to trofeum. Do Kataru przyjadą także wiceliderka rankingu WTA Aryna Sabalenka, finalistka sprzed roku - Pegula, Coco Gauff, Jelena Rybakina, Ons Jabeur, Marketa Vondrousova, Maria Sakkari, Karolina Muchova i Jelena Ostapenko.

Z czołowych 46 zawodniczek rankingu WTA w Katarze zabraknie tylko trzech - zmagającej się z kontuzją barku Madisojn Keys oraz Petry Kvitovej i Belindy Bencić, które mają przerwę macierzyńską.

W swoim pierwszym występie w 2024 roku, nie licząc drużynowego turnieju United Cup, Świątek doszła do trzeciej rundy Australian Open. Po pokonaniu Amerykanek Sofii Kenin i Danielle Collins w walce o 1/8 finału uległa Czeszce Lindzie Noskovej 6:3, 3:6, 4:6.

GW, Polsat Sport