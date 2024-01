One Punch wchodzi do gry! Mistrzowskie walki w muay thai i kickboxingu

Na początku kwietnia na sportowych antenach Polsatu zadebiutuje gala spod szyldu One Punch przy współpracy z Tuco Promotion. W Ostrowcu Świętokrzyskim kibice zobaczą przekrój sportów uderzanych. Nie zabraknie również walk mistrzowskich.

Grupa Tuco Promotion nie zatrzymuje się w poszukiwaniu nowych projektów, dzięki którym kibice sportów walki nad Wisłą będą mogli cieszyć się z widowiskowych pojedynków.

Co ważne, organizacja nie skupia się tylko na MMA, a pragnie spopularyzować inne, nie tak mocno promowane sztuki walki. W zeszłym roku udało się zorganizować pierwsze telewizyjne starcia muay thai w małych rękawicach i już po kilku miesiącach największe polskie federacje poszły tą samą drogą.

Nie ma jednak co spoczywać na laurach. Trzeba się rozwijać i ciągle szukać nowości na polskim rynku. Taką nowością ma być One Punch.

- To będzie jedno z bardziej widowiskowych wydarzeń w sportach walki na antenach Polsatu w 2024 roku. Odbędą się walki o tytuł mistrza Polski w K1 i muay thai. Oczywiście sankcjonować te pojedynki będą polskie związki. Ponadto zobaczymy zawodowców w walkach K1 w małych rękawicach - powiedział dyrektor wykonawczy Tuco Promotion Adam Makówka.

Gala One Punch jest kontynuacją imprez Fighters Night i Angels of Glory. To kilkanaście wydarzeń różnej rangi. Na tych galach walczyła elita polskiego kickboxingu.

- Mamy zaplecze zawodnicze i duże doświadczenie. Chcemy, by organizacja One Punch stała się topowym produktem. Zmiana gal mało prestiżowych w coś, co na stałe zaistnieje na rynku sportów walki w Polsce i nie tylko - stwierdził współorganizator Grzegorz Wrzesień.

- Możemy się pochwalić, że jedna gala Angels of Glory została zorganizowana poza granicami naszego kraju, a dokładnie na Słowacji. Poza KSW nikt chyba w Polsce tego nie robił - dodał.

Podczas gali 5 kwietnia w ringu zobaczymy Pawła Józefowicza. Zawodnik z Dolnego Śląska ma na swoim koncie zawodowe mistrzostwo Polski K-1, a także złoto Pucharu Świata WAKO. Swoje umiejętności zaprezentuje również 3-krotny mistrz świata w K1 i mistrz Europy Pro-am K1 Rafał Kosiarski.

W Ostrowcu Świętokrzyskim zobaczymy także utalentowanego Adriana Gunię. Pod koniec poprzedniego roku zawodnik warszawskiej Palestry zdobył brązowy medal mistrzostw Europy w muay thai. W tej formule walczył już na gali organizowanej przez Tuco Promotion i wygrał pięknym, charakterystycznym dla boksu tajskiego łokciem.

- Jeżeli chodzi o zawodników, to zmieniamy koncepcję. Chcemy postawić na młodzież i pokazać, że zawodnicy, którzy zaczynają swoją przygodę, mają większe parcie, by przebić się do czołówki. Mamy w karcie kilka uznanych nazwisk, jak Kosiarski czy Józefowicz, ale trzon mają tworzyć młodzi zawodnicy z kraju i z zagranicy - zaznaczył współorganizator Piotr Goliat.

Organizacja skupia się również na detalach. W tym przypadku chodzi o sędziów. Niejednokrotnie na polskich galach jeden arbiter jest rozjemcą w kilku różnych formułach. W Ostrowcu Świętokrzyskim ma być inaczej.

- Chciałbym, żeby każda dyscyplina była sędziowana przez zawodowców. Czekają nas K1, muay thai i ściągamy sędziów z K1 oraz muay thai. Mamy zapewnienie z polskich związków kickboxingu i muay thai o objęciu patronatu nad imprezą - podkreślił organizator.

Grupa Tuco Promotion przyzwyczaiła nas do starć w małych rękawicach. To zawsze zwiększa możliwości ofensywne zawodników, a przede wszystkim jest gwarantem większej widowiskowości. Tym razem również tego typu pojedynki będziemy oglądać w ringu.

- 3/4 karty to walki w małych rękawicach. Nie zapominamy o rankingach i promocji naszych zawodników. Wiadomo, że walki o pasy w dużych rękawicach, bo liczymy, że nasi zawodnicy zawalczą na dużych eventach poza Polską - stwierdził Wrzesień.

- Współpraca z organizacją One Punch przebiega wzorowo. Widać, że stoją za tym ludzie pełni pasji. Dla nas istotne jest również to, że mają już doświadczenie w organizowaniu dużych eventów. Kooperują ze związkami muay thai i kickboxingu, co pokazuje pełen profesjonalizm. Teraz wystarczy czekać z niecierpliwością na 5 kwietnia - zakończył Makówka.

Gala One Punch już 5 kwietnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

Informacja prasowa