Laureatów nagród corocznych Gal Tygodnika „Piłka Nożna” wybierają piłkarscy eksperci piszący dla tego prestiżowego periodyku. Fakt, że o wyróżnieniach decydują obiektywni dziennikarze, a nie kierujący się sympatiami kibice, dodaje statuetkom estymy.

Historia plebiscytu sięga 1973 roku. Początkowo przeprowadzano go w trzech kategoriach: Piłkarz Roku, Trener Roku i Odkrycie Roku. W 2001 pojawiła się kategoria Drużyna Roku. W 2004 dodano Ligowca Roku. W 2006 przyznano dwie dodatkowe nagrody – z okazji jubileuszu tygodnika wybrano najlepszych zawodników i trenera pięćdziesięciolecia. W 2007 wprowadzono Powrót Roku oraz Człowieka Roku, który rok później został przemianowany na Osobowość Roku. W edycji 2008 dodano kategorię Pierwszoligowiec Roku. W 2016 zdecydowano się uhonorowywać zawodniczki, wprowadzając Piłkarkę Roku



W tym roku nagrody zostaną przyznane w siedmiu kategoriach. To Ligowiec Roku, Obcokrajowiec Roku, Pierwszoligowiec Roku, Drużyna Roku, Piłkarka Roku, Odkrycie Roku i Trener Roku.

Gala Tygodnika "Piłka Nożna": Nominowani w kategorii Ligowiec Roku

Kamil Grosicki - Pogoń Szczecin



Bartłomiej Wdowik - Jagiellonia Białystok



Paweł Wszołek - Legia Warszawa

Kamil Grosicki to skrzydłowy i kapitan Pogoni Szczecin. Pomimo 35 lat na karku, zawodnik nadal decyduje o obliczu "Portowców". Jest liderem na boisku i w szatni. W bieżącym sezonie strzelił 11 goli i zanotował 10 asyst w 25 meczach we wszystkich rozgrywkach. Występuje też w reprezentacji Polski, choć już nie w pierwszym składzie. Grosicki broni tytułu Ligowca Roku sprzed 12 miesięcy.



Bartłomiej Wdowik to 23-letni piłkarz Jagiellonii Białystok. Może występować zarówno jako boczny obrońca, jak i skrzydłowy. W klubie z Podlasia gra od stycznia 2020 roku, ale to obecny sezon jest dla niego przełomowy. Wyrósł na jednego z liderów drużyny - strzelił dziewięć goli i dołożył trzy asysty w 22 meczach - co nie uszło uwadze selekcjonera Michała Probierza. W listopadzie Wdowik zadebiutował w narodowych barwach.

Paweł Wszołek to 31-letni piłkarz Legii Warszawa. Trzeci pobyt w stołecznym klubie jest dla niego bardzo udany, co piłkarz potwierdza od początku sezonu. Jest motorem napędowym drużyny, która dobrze radzi sobie zarówno w kraju, jak i na europejskiej scenie. We wszystkich rozgrywkach Wszołek strzelił 5 goli i zanotował 13 asyst. Wrócił też do reprezentacji Polski.

Gala Tygodnika "Piłka Nożna" odbędzie się 5 lutego.

JŻ, Polsat Sport