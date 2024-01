Już za miesiąc pierwszy snowboardowy Puchar Świata w Polsce

Trwają przygotowania do historycznego Pucharu Świata w snowboardzie alpejskim. Trasa nr 2A w ośrodku Grupy PKL Jaworzyna Krynicka w Krynicy-Zdroju jest specjalnie przygotowywana by spełnić tym samym wszelkie wymagania Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), by 24 i 25 lutego gościć najlepszych snowboardzistów na świecie.

Jaworzyna Krynicka to idealny stok snowboardowy. Zawodnicy i trenerzy powinni być bardzo zadowoleni z przygotowania trasy, ponieważ jej nachylenie jest optymalne. Mam nadzieję, że organizacyjnie staniemy na wysokości zadania i pokażemy, że jesteśmy w stanie robić najlepsze zawody na świecie - stwierdził Oskar Bom, trener polskiej kadry snowboardzistów.

Złoty medal Oskara Kwiatkowskiego oraz brązowy Aleksandry Król w slalomie gigancie równoległym podczas zeszłorocznych Mistrzostw Świata w gruzińskim Bakuriani sprawiły, że polscy kibice zaczęli nieco bardziej interesować się tą nieprzewidywalną i dynamiczną dyscypliną alpejską. Wszystko wskazuje na to, że w naszym kraju rozpoczyna się nowy etap dla snowboardu, również pod względem organizacyjnym.



W mojej głowie jest to impreza główna w tym sezonie. Jestem wniebowzięty po pierwszych treningach na Jaworzynie Krynickiej i jestem pewny, że zawody tutaj to będzie TOP! W tym momencie jest to mój ulubiony stok ze względu na nachylenie oraz przygotowanie trasy - powiedział Oskar Kwiatkowski, obecny mistrz świata w gigancie równoległym.

Przybywajcie na miejsce i wspierajcie naszych snowboardzistów. Mamy dla kibiców dobrą informację, którzy będą mogli obejrzeć zawody w Krynicy-Zdroju bezpłatnie. Ze względu na historyczne wydarzenie chcemy, aby kibice mogli w nim uczestniczyć na żywo. Będzie to coś nietuzinkowego! Mamy nadzieje, że dzięki naszemu doświadczeniu również snowboardowy Pucharu Świata będzie organizowany co roku w Polsce - zaprasza Adam Małysz, Prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Z pewnością na decyzję FIS i przyznanie organizacji zawodów w Polsce bardzo duże znaczenie miały m.in. zarówno ostatnie sukcesy naszych reprezentantów na arenie międzynarodowej, starania PZN oraz wymagane warunki techniczne jakie spełnia ośrodek narciarsko-snowboardowy Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka należący do Grupy PKL. Zawody Pucharu Świata będą szczególną okazją, która otworzy drzwi do rozwoju sportowego najmłodszych oraz podnoszenia poziomu organizacyjnego w naszym kraju.



Otwarte są wszystkie trasy narciarskie, a jest ich prawie 15 km. Każdy może znaleźć coś dla siebie, ponieważ mamy trasy zarówno dla mistrzów, jak i amatorów. Liczymy na obecność turystów, narciarzy i kibiców, których zapraszamy na pierwsze zawody Pucharu Świata w snowboardzie, by obserwować sportowe zmagania zawodników! - powiedział Tomasz Pasieka, dyrektor ds. rozwoju Jaworzyny Krynickiej.

Wyróżnienie w postaci organizacji zawodów Pucharu Świata w snowboardzie oraz sukcesy międzynarodowe spowodowały większe zainteresowanie tą dyscypliną. Z pewnością to szansa na pokazanie się z jak najlepszej strony na tle najlepszych ośrodków zimowych na świecie, które organizują wydarzenia tej rangi.

Polska w zeszłym sezonie z sukcesem zorganizowała Puchar Europy w Suchem. Następnie FIS wyszedł z propozycją, aby wykorzystać marketingowo sukces naszej kadry i już teraz znaleźć dla PZN miejsce w najważniejszym zimowym kalendarzu tej dyscypliny. Do tej pory Polska organizowała zawody najwyższej rangi w skokach, kombinacji, biegach i narciarstwie alpejskim. Teraz nadchodzi czas snowboardu alpejskiego!

Program Pucharu Świata w snowboardzie alpejskim na Jaworzynie Krynickiej:

22.02.2024, czwartek

Pierwszy dzień treningów



23.02.2024, piątek

Drugi dzień treningów

18:30 Publiczne losowanie numerów startowych



24.02.2024, sobota

9:00 – 11:00 Kwalifikacje: slalom gigant równoległy

13:00 – 14:20 Finały: slalom gigant równoległy

Ceremonia rozdania nagród



25.02.2024, niedziela

9:00 – 11:00 Kwalifikacje: slalom gigant równoległy

13:00 – 14:20 Finały: slalom gigant równoległy

Ceremonia rozdania nagród

Materiał prasowy PZN