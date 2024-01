W środę świat skoków narciarskich opłynęły smutne informacje. Podczas sesji treningowej kontuzji doznał Anze Lanisek. Słoweniec zerwał więzadło poboczne w prawym kolanie i czekają go dwa miesiące przerwy. Oznacza to, że w tym sezonie nie wystąpi już w zawodach. Obojętności wobec kontuzji Laniska nie okazali polscy skoczkowie, którzy nagrali specjalne wideo ze słowami wsparcia dla Słoweńca.

– Cześć Anze! Słyszałem o twojej kontuzji. To naprawdę przykre... Mam nadzieję, że wkrótce wyzdrowiejesz i dojdziesz do pełni sił. Życzę ci naprawdę szybkiego powrotu do zdrowia. Mam nadzieję, że niebawem znów powalczymy razem na skoczni. Przykro mi, że nie mogę pomóc bardziej w tej sytuacji, ale jestem przekonany, że poradzisz sobie i wkrótce zobaczymy się na skoczniach. Cześć, szybkiego powrotu do zdrowia! - powiedział Dawid Kubacki.

W filmiku udział wzięli również Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek i Kamil Stoch.

- Cześć Anze! Jak ci już pisałem, życzę naprawdę szybkiego powrotu do zdrowia. Wszystkiego dobrego, wysyłam ci dużo pozytywnej energii. Czekamy na ciebie, walcz dalej! - zakończył Stoch.

Lanisek doznał kontuzji podczas wtorkowej sesji treningowej na Bloudkovej Velikance w Planicy. Po jednej z prób Słoweniec zaczął odczuwać ból w kolanie i został skierowany na badania.

- Podczas treningu Anze w momencie lądowania doznał kontuzji prawego kolana. Diagnoza wykazała uszkodzenie więzadła pobocznego wewnętrznego, ale na szczęście operacja nie jest konieczna. Anze będzie tymczasowo musiał nosić ortezę stawu kolanowego, aby zapewnić optymalne gojenie kontuzji. Zakładamy, że rekonwalescencja potrwa około dwóch miesięcy - stwierdził lekarz reprezentacji Słowenii, dr Matej Drobnic, cytowany przez portal skijumping.pl.

Kontuzja wyklucza Laniska ze zbliżających się Mistrzostw Świata w Lotach.

"Niestety nie wystartuję w Mistrzostwach świata w lotach narciarskich. Podczas wczorajszego (wtorkowego - przyp. red.) treningu w Planicy doznałem kontuzji kolana. Teraz zrobię sobie kilka tygodni przerwy, aby wyleczyć kolano. Życzę wszystkim powodzenia i udanych lotów. Do zobaczenia wkrótce" - napisał w Instagramowym poście słoweński skoczek.

Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich będą trwały od 25 do 28 stycznia w austriackim Bad Mitterndorf. Dwa lata temu w Vikersund złoto turnieju zdobył Marius Lindvik, drugie miejsce zajął Timi Zajc, a na trzeciej pozycji zameldował się Stefan Kraft. W rywalizacji drużynowej tytułu będzie bronić reprezentacja Słowenii.

KZ, Polsat Sport