A jednak! Zmiana decyzji ws. polskiego skoczka

Znamy skład reprezentacji Polski na konkursy Pucharu Kontynentalnego. Do rywalizacji powróci m.in. Jakub Wolny, który niedawno został odsunięty od startów.

Do Niemiec wybiorą się Kacper Juroszek, Maciej Kot, Jarosław Krzak, Klemens Murańka, Andrzej Stękała oraz właśnie Wolny. To ostatnie nazwisko może najbardziej zaskakiwać, gdyż jeszcze niedawno Polski Związek Narciarski wydał specjalne oświadczenie, w którym poinformował o odsunięciu go od startów.



Zobacz także: Terminarz Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich 2024. Kiedy skaczą Polacy?

- Nie zamierzamy tolerować takich rzeczy, ale też nie jesteśmy katem, który tylko i wyłącznie będzie karał zawodników. Jesteśmy po to, żeby ich wspierać, doradzać im, ale musimy znać ich potrzeby - powiedział w rozmowie z Polsatsport.pl prezes PZN Adam Małysz.

W środę się to zmieniło, o czym możemy przeczytać w specjalnym komunikacie.

- Decyzją sztabu szkoleniowego, w porozumieniu z zarządem PZN, Jakub Wolny powróci do rywalizacji na arenie międzynarodowej w konkursach Pucharu Kontynentalnego w Willingen. Jest to rezultat rozmów zawodnika z trenerami, podczas których skoczek okazał skruchę i zapewnił chęć ścisłej współpracy z całą grupą szkoleniową. Decyzja ta podyktowana jest dobrem zawodnika oraz całej drużyny. Wolny ostatni okres sumiennie przepracował w trybie indywidualnym, w porozumieniu z trenerami reprezentacji Polski - czytamy.

Poznaliśmy skład na najbliższe zawody Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich w Willingen 🇩🇪 Do Niemiec uda się sześciu Biało-Czerwonych 👊



⚪️ Kacper Juroszek

🔴 Maciej Kot

⚪️ Jarosław Krzak

🔴 Klemens Murańka

⚪️ Andrzej Stękała

🔴 Jakub Wolny



Decyzją sztabu… pic.twitter.com/Fk5xcCjwKo — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 24, 2024

jb, Polsat Sport