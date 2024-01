Popis siły Sabalenki! Białorusinka będzie bronić tytułu w finale Australian Open

Zdaniem wielu ekspertów i kibiców mecz Gauff - Sabalenka to przedwczesny finał Australian Open. Wszak mowa odpowiednio o czwartej i drugiej tenisistce światowego rankingu.

ZOBACZ TAKŻE: Ekspert po porażce Hurkacza z Miedwiediewem. „To może się stać za trzy miesiące albo nigdy”

I faktycznie - spotkanie od początku trzymało w napięciu. Lepiej weszła w nie Białorusinka, która najpierw wykorzystała swój gem serwisowy, a później przełamała rywalkę. Prowadziła więc 2:0. W kolejnych minutach to Gauff przejęła inicjatywę i był remis 2:2. Dobra passa Amerykanki nie trwała jednak długo. W pewnym momencie seta przegrywała bowiem już 2:5 i wydawało się, że lada chwila Sabalenka przypieczętuje triumf.

Wtedy jednak 19-latka zaprezentowała fantastyczny powrót. Najpierw wygrała gema przy swoim podaniu, później przełamała rywalkę, po czym znów wykorzystała własny serwis. Był remis 5:5, a Gauff kontynuowała swój koncert, ponownie przełamując Sabalenkę. Białorusinka potrafiła jednak odwdzięczyć się tym samym i o wszystkim decydował tie-break. W nim wiceliderka światowego rankingu nie dała Amerykance szans, wygrywając 7:2.

Drugi set również był niezwykle zacięty. Zawodniczki szły łeb w łeb aż do stanu 4:4, bezbłędnie wykorzystując swoje gemy serwisowe. W końcu jednak Sabalenka przełamała Gauff i wyszła na prowadzenie 5:4. Na dodatek w kolejnym gemie to do niej należało podanie. Białorusinka zrobiła z tego użytek, wygrywając na przewagi. To ona zameldowała się jako pierwsza w wielkim finale.

Coco Gauff - Aryna Sabalenka 6:7, 4:6

Jak zmieniała się Aryna Sabalenka? Tak gwiazda tenisa wyglądała kiedyś (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

JŻ, Polsat Sport