Oficjalnie! Klub PlusLigi podjął decyzję w sprawie trenera

Massimo Botti (rocznik 1973) przez większość kariery związany był w różnych rolach z Piacenzą. W 2019 roku wprowadzał tę drużynę do włoskiej elity. Powierzenie mu roli pierwszego trenera w sezonie 2022/23 okazało się remedium na kryzys drużyny. Pod wodzą trenera Bottiego zdobyła Piacenza brązowy medal Serie A1, Puchar Włoch i grała w półfinale Pucharu CEV. W lipcu 2023 roku Włoch został szkoleniowcem Bogdanki LUK Lublin.





– To zawsze duża satysfakcja dla Klubu, kiedy może przedstawić PlusLidze osobę, która wzbogaca pejzaż rozgrywek. Głęboko wierzę, że nam się udało, zapraszając do współpracy trenera Massimo Bottiego. Już same wyniki drużyny dowodzą postępu, jaki dokonał się za jego przyczyną. Mając jednak okazję, podglądać etos pracy trenera Bottiego, zyskujemy pewność, że to wybitny specjalista, który czyni siatkarzy lepszymi. Wiele dla nas znaczy, że Jego wizja pracy inspiruje nie tylko drużynę, ale także całą społeczność klubu. Jesteśmy wdzięczni, że Trener Massimo Botti zostaje z nami na kolejny sezon! – stwierdził prezes Bogdanki LUK Lublin Krzysztof Skubiszewski.

Bogdanka LUK Lublin pod wodzą trenera Bottiego wygrała do tej pory 11 meczów i poniosła siedem porażek w PlusLidze. Miejsce w czołowej szóstce w tabeli po pierwszej rundzie fazy zasadniczej dało klubowi pierwszy w historii awans do ćwierćfinału Pucharu Polski.

– Jestem bardzo szczęśliwy! Wielka satysfakcja towarzyszy tej umowie. Za nami bardzo dobre spotkania. Poznaliśmy się lepiej na przestrzeni tego sezonu. Znam cele klubu i Miasta Lublin. Mam nadzieję na wspaniałą przyszłość razem – powiedział trener Massimo Botti.