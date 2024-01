Tuomas Sammelvuo skomentował rozstanie z ZAKSĄ! Znamienne słowa

Tuomas Sammelvuo był trenerem ZAKSY od sierpnia 2022 roku, zastąpił wówczas Gheorghe Cretu. W pierwszym sezonie pod jego wodzą kędzierzynianie po raz trzeci z rzędu triumfowali w Lidze Mistrzów, wywalczyli też Puchar Polski oraz srebrny medal PlusLigi.





Obecnych rozgrywek ZAKSA nie może zaliczyć do udanych. Co prawda zaczęła sezon od zdobycia Superpucharu Polski, później jednak plaga kontuzji krzyżowała szyki ekipie z Kędzierzyna-Koźla. ZAKSA straciła szansę na awans do turnieju finałowego Pucharu Polski, a po 17 kolejkach PlusLigi zajmowała dopiero dziewiąte miejsce w tabeli.

Decyzja zarządu klubu o rozstaniu z trenerem, którą ogłoszono 22 stycznia była jednak sporym zaskoczeniem dla kibiców. Obowiązki pierwszego szkoleniowca przejął jego dotychczasowy asystent – Adam Swaczyna.

Po kilku dniach Sammelvuo zamieścił wpis na Instagramie, w którym podziękował zawodnikom, współpracownikom oraz sympatykom klubu.

"Podróż z ZAKSĄ dobiegła końca. Dziękuję zawodnikom, sztabowi trenerskiemu, kibicom i wszystkim pracownikom klubu za ten wyjątkowy okres. Czas na nowe wyzwania!" – napisał były już trener ZAKSY.

RM, Polsat Sport