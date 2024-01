Czas na pierwszą galę Babilon MMA w 2024 roku. Organizacja po raz kolejny w swojej historii zawita do Żyrardowa. W walce wieczoru poznamy pretendenta do tytułu mistrza wagi półciężkiej. Zostanie nim Bartłomiej Gładkowicz lub Sergiusz Zając. Kiedy gala Babilon MMA 42? O której godzinie Babilon MMA 42? Transmisja gali Babilon MMA 42 w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie i na Polsat Box Go.

Dla Gładkowicza (9-4, 4 KO, 3 Sub) będzie to powrót do klatki po udanym występie na Babilon MMA 38. Wówczas "Clark Kent" pokonał na punkty Piotra Walawskiego. Podczas sobotniej gali zawodnik łódzkiego Octopusa stanie przed kolejnym ważnym pojedynkiem, który nada dalszy kierunek jego karierze. Przeciwnikiem 27-latka będzie Zając (4-1, 4 KO). Reprezentant Spartakusa Rzeszów ma na swoim koncie serię czterech zwycięstw w pierwszych rundach. Podobnie jak Gładkowicz ostatnio walczył na Babilon MMA 38. Wtedy na pół minuty przed końcem pierwszej odsłony starcia rozbił łokciami Dominika Owsianego.

Interesująco zapowiada się również co-main event. Dojdzie w nim do pojedynku dwóch dobrze rokujących zawodników kategorii lekkiej. Gracjan Wyroślak (4-1-1NC, 1 KO, 1 Sub) skrzyżuje rękawice z Adamem Muzyką (4-0, 1 KO, 2 Sub). Wcześniej do klatki wejdą dwaj niepokonani zawodnicy z wagi półśredniej - Dawid Kuczmarski (4-0) i Wojciech Demczur (3-0, 2 KO).

Łącznie w karcie walk znalazło się osiem starć w formule MMA - dwa na zasadach semi-pro i sześć zawodowych.

Babilon MMA 42. Kiedy gala? O której godzinie?

Transmisja gali Babilon MMA 42 w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go (od 19:00) i w Super Polsacie (od 20:00).

Karta walk gali Babilon MMA 42 w Żyrardowie:



Walka wieczoru w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min - Bartłomiej "Clark Kent" Gładkowicz (10-4) vs Sergiusz Zając (4-1)



Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min - Gracjan Wyroślak (4-1) vs Adam Muzyka (4-0)



Walka w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 5 min - Dawid Kuczmarski (4-0) vs Wojciech Demczur (3-0)



Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min - Iwo Baraniewski (1-0) vs Miroslav Uchytil (1-1)



Walka w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min - Michał "Benek" Bednarski (0-1) vs Michał Rudzki (1-1)



Walka w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 5 min - Arkadiusz Kolus (1-1) vs Marcin Kopcza (1-1)



Walka semi-pro w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 3 min - Marcin Krawczyk vs Nikodem Miastkowski



Walka semi-pro w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 3 min - Mykola Kos vs Paweł Selwa