Słynny siatkarz wraca do PlusLigi! To reprezentant kraju

O tym, że Rossard może wrócić do gry na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce, wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu. Warto bowiem przypomnieć, że w mediach społecznościowych zespołu z Zawiercie jakiś czas temu pojawił się post, w którym poinformowano, że przyjmujący przechodzi testy medyczne.

Teraz zespół z PlusLigi postanowił oficjalnie ogłosić, że Rossard zasili ich szeregi. Wypełni on lukę na pozycji przyjmującego, powstałą wskutek kontuzji Samuela Coopera.

- Czekamy oczywiście na powrót Sama Coopera. Musieliśmy jednak zadbać o uzupełnienie luki, którą od jakiegoś czasu mieliśmy pod jego nieobecność. Było to potrzebne nie tylko po to, by podnieść jakość treningów, ale też ostatnie mecze udowodniły, że przy nawet drobnych problemach zdrowotnych jednego z przyjmujących trener pozostawał bez możliwości jakiegokolwiek manewru - tłumaczy prezes klubu Aluron CMC Warta Zawiercie, Kryspin Baran w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie polskiego klubu.

Thibault Rossard to siatkarz dobrze znany polskim kibicom. Francuski przyjmujący grał w Asseco Resovii w latach 2016–19 oraz 2022–23. O ile podczas pierwszego pobytu w Rzeszowie siatkarz był ważną postacią drużyny, to powrót w 2022 roku nie był zbyt udany – Rossard miał kłopoty zdrowotne. W marcu zeszłego roku rzeszowski klub rozwiązał umowę z przyjmującym za porozumieniem stron.