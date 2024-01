Tragedia nastoletniego sportowca, aż trudno na to patrzeć. Bezlitosny żywioł

Wielka tragedia spotkała Michała Głębockiego - 11-letniego żużlowca, trenującego na co dzień w szkółce Stali Gorzów. W przydomowym garażu wybuchł pożar, który strawił wszystko, co potrzebne do uprawiania ukochanej dyscypliny chłopaka. W internecie uruchomiona została już zbiórka na jego rzecz.