Ależ mecz w ORLEN Basket Lidze! Drużyny rzuciły 216 punktów

Na początku spotkania bardzo aktywny był Nicolas Carvacho, dzięki czemu to goście mieli małą przewagę. Szybko trzema trójkami zmieniał to jednak Liam O'Reilly. Obie ekipy grały bardzo ofensywnie, ale to lublinianie starali się pozostawać stroną z inicjatywą. Kolejna akcja 2+1 O’Reilly'ego sprawiła, że po 10 minutach było aż 36:28.

Drugą kwartę Polski Cukier Start rozpoczął od dwóch trójek Tomislava Gabricia oraz Treya Wade’a i miał już 14 punktów przewagi. Xeyrius Williams wraz z Carvacho starali się na to reagować, a po trójce Błażeja Kulikowskiego MKS zbliżył się na siedem punktów. Podobnymi rzutami odpowiadał po chwili O’Reilly, a prowadzenie ekipy trenera Artura Gronka ciągle było dość bezpieczne. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 62:52.

Na początku trzeciej kwarty po kolejnych zagraniach Xeyrius Williams, Nicolasa Carvacho oraz Lovella Cabbila drużyna trenera Borisa Balibrei zbliżyła się na zaledwie punkt. Jabril Durham i Roman Szymański uspokoili później sytuację gospodarzy. Po trafieniu Bartłomieja Pelczara różnica wzrosła ponownie do 10 punktów. Straty zmniejszali jeszcze Tayler Persons i Dominik Wilczek, a po 30 minutach było 82:78.

W kolejnej części spotkania następne trafienia Liama O'Reilly'ego oznaczały dziewięć punktów przewagi lublinian. MKS ciągle starał się być blisko, ale to rywale kontrolowali wydarzenia na parkiecie i już nie pozwalali na zbyt wiele. Ostatecznie Polski Cukier Start zwyciężył 114:102.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Liam O'Reilly z 37 punktami, 4 zbiórkami i 3 asystami. Nicolas Carvacho zdobył dla gości 25 punktów, 8 zbiórek i 5 asyst.

ORLEN Basket Liga - 19. kolejka

Polski Cukier Start Lublin - MKS Dąbrowa Górnicza 114:102 (36:28, 26:24, 20:26, 32:24)

Start: Liam O'Reilly 37, Jabril Durham 21, Tomislav Gabric 17, Barret Benson 11, Trey Wade 11, Bartłomiej Pelczar 7, Roman Szymński 6, Filip Put 4;

MKS: Nicolas Carvacho 25, Dawid Wilczek 21, Tayler Persons 20, Błażej Kulikowski 13, Xeyrius Williams 9, Lovell Cabbil 8, Maciej Kucharek 6, Marcin Piechowicz 0, Dawid Słupiński 0, Santiago Konaszuk 0.

