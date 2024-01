Czy Wilfredo Leon przejdzie do PlusLigi? Reprezentant Polski zabrał głos

Na początku stycznia 2024 Leon postanowił wypowiedzieć się na temat swojej przyszłości. Polak na łamach portalu perugiatoday.it potwierdził, że w przyszłym sezonie ma zamiar występować w innym klubie niż Sir Susa Vim Perugia.

- Gdzie widzę siebie za rok? Tam, gdzie będę miał szansę tworzyć nową historię. Będę pisał jej kolejny rozdział. A czy dojdzie do tego w innym miejscu? Tak - powiedział Leon.

W mediach pojawiło się zatem wiele plotek dotyczących możliwych kierunków transferu Leona. Pojawiły się informacje dotyczące ewentualnego przejścia reprezentant Polski do PlusLigi. Teraz przyjmujący sam postanowił zabrać głos w tej sprawie.

- Mogę tylko powiedzieć, że rozmowy na temat mojej przyszłości klubowej trwają. Nie podjąłem jeszcze decyzji w tej sprawie. To nie jest tak, że walczę tylko o pieniądze. Liczy się to, żeby wybrać jak najlepsze miejsce pod każdym względem - powiedział Leon w wywiadzie dla PlusLigi.

Polak stwierdził również, że obecnie przychyla się do opcji przenosin do Polski.

- Poza tym zadeklarowałem klubowi z Perugii, że na razie koncentruję się tylko na tym, co jest tutaj do wygrania, bo bardzo mi zależy, żebyśmy wygrali wszystko, co tylko można. Jeśli tylko zdrowie mi pozwoli, to mam nadzieję, że najważniejsza część sezonu będzie równie udana, jak wtedy, kiedy kończył mi się kontrakt w Kazaniu. Chciałbym, żeby tak było, że wygramy wszystko, co będzie do wygrania i dopiero wtedy będziemy mogli zakończyć współpracę. Zobaczymy zresztą, jak to będzie wyglądało, bo prezes klubu też mi mówił, że możemy siąść do rozmów. Na ten moment jednak jestem za opcją, żeby grać w Polsce - stwierdził siatkarz.

Leon jest siatkarzem Perugii od 2018 roku i zarazem jedną z jej największych gwiazd, podobnie jak całych rozgrywek na Półwyspie Apenińskim. Może też pochwalić się wysokimi jak na tamtejsze standardy zarobkami. Jego kontrakt z włoskim zespołem ma zakończyć się wraz z końcem sezonu 2023/2024.

