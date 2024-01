Oburzające słowa szefa UEFA. "Nie jestem zadowolony z zawieszenia Rosji"

Władze europejskiej (a także światowej) centrali piłkarskiej zawiesiły "Sborną" i wszystkie rosyjskie kluby piłkarskie w rozgrywkach międzynarodowych już cztery dni po zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę. Aleksander Ceferin, prezes UEFA, przyznał jednak w rozmowie z brytyjską prasą, że trwające niemal dwa lata zawieszenie nie jest czymś, z czego on sam byłby zadowolony. Słoweniec podkreśla bowiem, że najbardziej cierpią z tego powodu... rosyjscy piłkarze.

- Zawieszenie pozostanie w mocy tak długo, jak długo będzie trwała wojna. Nie jestem jednak szczęśliwy z tego powodu, bo współczuję sportowcom, ale wszyscy, UEFA również, muszą zrobić wszystko, co tylko możliwe, by powstrzymać to szaleństwo. A jeśli ktoś mówi o rosyjskich sportowcach, którzy nie sprzeciwiają się decyzjom rządu, mogę powiedzieć tyle, że można to robić w Wielkiej Brytanii, można to robić w moim kraju, ale jeśli zrobisz coś takiego w Rosji, trafisz do więzienia lub skończysz dużo gorzej. Sportowcom nie jest więc łatwo. Oni również są tu ofiarami - powiedział "Guardianowi" Ceferin.

Prezes UEFA skomentował również oburzenie Anglików z powodu zaplanowanego na 21 marca towarzyskiego spotkania Serbii z Rosją.

- To nie leży w naszych kompetencjach. Serbia może grać przeciwko wam, przeciwko nam lub przeciwko komukolwiek innemu. Z prawnego punktu widzenia mogą robić, co chcą. Dlaczego stanowi to taki problem? Dlaczego problemem jest to, że młodzi ludzie chcą grać w piłkę? Tym bardziej, że nikogo to spotkanie nie obchodzi. Gdybyście wy, Anglicy, tak o nim nie mówili, nikt by o nim nawet nie wiedział. U nas w Słowenii nikt o tym meczu nie wie, ponieważ ludzi nie interesują tu rzeczy, które wyciąga na światło dzienne angielska polityka, a wraz z nią tutejsze media głównego nurtu. Cały czas jesteśmy bombardowani takimi tematami, a gdy rozmawiam o nich ze znajomymi z całej Europy, oni pytają mnie: "O czym ty mówisz?". Wiedzą, że Rosja jest zawieszona. I tyle. Teraz zagrają jeden mecz towarzyski. No i co z tego? - odpowiedział Ceferin.

Aleksander Ceferin został prezesem Unii Europejskich Związków Piłkarskich we wrześniu 2016 roku. Wcześniej pełnił funkcję prezesa Słoweńskiego Związku Piłki Nożnej.

