Poważny problem Probierza! Reprezentant Polski doznał kontuzji

Piłkarz reprezentacji Polski - Damian Szymański doznał kontuzji, która wyeliminowała go z gry w niedzielnym meczu AEK Ateny - OFI 1925. Uraz jest na tyle poważny, że proces powrotu na boisko potrwa co najmniej cztery tygodnie, co może być sporym problemem dla kadry prowadzonej przez selekcjonera Michała Probierza przed barażami o EURO 2024.