Co za słowa klubowego kolegi o Wilfredo Leonie! "Nie spodziewałem się"

27-letni atakujący w Perugii gra razem z Leonem od początku obecnego sezonu. Wcześniej występował m.in we francuskich ASUL Lyon Volley, Chaumont VB 52 i GFC Ajaccio, a także w PSG Stali Nysa.

W ciągu trzech sezonów spędzonych na boiskach w PlusLigi wyrobił sobie świetną markę. Imponował skocznością i siłą fizyczną. Znakomicie radził sobie zwłaszcza w ostatnim roku gry dla Nysy - był wówczas trzecim najlepiej punktującym zawodnikiem rozgrywek (579 punktów), a swój rekord punktów w jednym meczu ustanowił w starciu ze Skrą Bełchatów (35 "oczek").

Bardzo dobra postawa w PlusLidze została zauważona przez szefów czołowej drużyny Serie A, którzy postanowili zakontraktować Ben Tarę na sezon 2023/2024. W Perugii były reprezentant Tunezji, który ma także polskie obywatelstwo (jego mama jest Polką), dzieli się czasem spędzonym na boisku z Kubańczykiem Jaime Jesusem Herrerą.

W turnieju finałowym Pucharu Włoch, który rozegrano w miniony weekend w Bolonii, to Ben Tara był graczem podstawowego składu. Spisał się doskonale - w półfinale przeciwko Allianzowi Mediolan był najlepiej punktującym graczem meczu (21 punktów) i przyczynił się do wygranej swojej drużyny 3:2. W finale z Mint Vero Volley Monza też zagrał na dobrym poziomie. Zdobył 16 punktów, a Perugia wygrała 3:1 i sięgnęła po cenne trofeum.

Dla Ben Tary i jego kolegów to już trzeci sukces w obecnym sezonie, po triumfie w Superpucharze Włoch i w Klubowych Mistrzostwach Świata. - To jest coś niesamowitego - mówi były gracz Nysy w rozmowie z oficjalną stroną internetową PlusLigi (PlusLiga.pl). - To jest tak wyjątkowe uczucie, że trudno jest mi opisać w słowach to, co czuję. Cieszę się, że zdobyliśmy już trzeci puchar, to niesamowita rzecz - zaznacza.

Dwukrotny mistrz Afryki (2017, 2021) i uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Tokio w wywiadzie dla PlusLiga.pl mówi też, jak układa się jego współpraca z występującymi w barwach klubu z Umbrii reprezentantami Polski - Kamilem Semeniukiem i Wilfredo Leonem.

- Koledzy są bardzo fajni - mówi o nich. Dodaje, że z Semeniukiem spędza bardzo dużo czasu, ponieważ na wyjazdach dzieli z nim pokój. Z kolei o Leonie wypowiada się w bardzo piękny sposób. Nazywa go "wspaniałym człowiekiem".

- Nie spodziewałem się, że gwiazda jego formatu, bo jest na pewno wybitnym i bardzo cenionym siatkarzem, na co dzień jest zwyczajnym człowiekiem, który bardzo dużo mi pomaga zarówno na boisku, jak poza nim. Cieszę się, że mogę z nim wspólnie grać w jednym klubie - mówi Ben Tara o najlepszym graczu ubiegłorocznych mistrzostw Europy i jednej z największych gwiazd światowej siatkówki.

Dodajmy, że Ben Tara stara się o zmianę obywatelstwa sportowego na polskie.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport