PGE Rysice Rzeszów i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zagrają w barażach o ćwierćfinał siatkarskiej LM. Rzeszowianki zmierzą się z broniącą tytułu drużyną VakifBank Stambuł, a przeciwnikiem ZAKSY będzie Halkbank Ankara. W Pucharze CEV. Asseco Resovia zagra z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Transmisje na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Kiedy mecze? O której godzinie? Gdzie oglądać? Sprawdź plan transmisji meczów polskich klubów w europejskich pucharach.

PGE Rysice Rzeszów w dość szczęśliwych okolicznościach zakwalifikowały się do rundy pucharowej LM, zajmując trzecie miejsce w grupie. Zgodnie z regulaminem, w rywalizacji o ćwierćfinał trafiły na najlepszy zespół z drugiego miejsca. Okazał się nim broniący trofeum VakifBank SK, który w grupie A musiał uznać wyższość Allianz Vero Volley Mediolan.

Zobacz także: Co przesądziło o zwolnieniu trenera ZAKSY? "Nie chodziło o konflikt z zawodnikami..."

VakifBank, prowadzony od 2008 roku przez Włocha Giovanniego Guidettiego, to najbardziej utytułowany klub XXI wieku, sześciokrotnie wygrywał Ligę Mistrzyń. Ten zespół to konglomerat gwiazd i reprezentantek swoich krajów. O sile lidera tureckiej ekstraklasy stanowią m.in. Amerykanki Jordan Thompson, Alexandra Frantti (występowała w przeszłości w rzeszowskim klubie) i Chiaka Ogbogu (była zawodniczka Chemika Police) oraz Brazylijka Gabi. Zwycięzca dwumeczu o półfinał zmierzy się z A. Carraro Imoco Conegliano, w którym gra Joanna Wołosz.

Siatkarki Grot Budowlanych Łódź odpadły z Ligi Mistrzyń. W nagrodę za zajęcie trzeciej lokaty w grupie rywalizować będą dalej w Pucharze CEV. W ćwierćfinale zagrają z piątym obecnie zespołem francuskiej ekstraklasy – Beziers VB. W jego składzie występuje bardzo dobrze znana z występów w polskiej lidze Kanadyjka Alicia Ogoms, która reprezentowała kluby z Piły, Kalisza i Bielska-Białej. Beziers VB w drodze do ćwierćfinału wyeliminowało Bimal-Jedinstvo Brcko (Bośnia i Hercegowina), FC Porto (Portugalia) oraz Crvenę Zvezdę Belgrad (Serbia).

W Lidze Mistrzów o awans do ćwierćfinału spore wyzwanie czeka Grupę Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Obrońca trofeum, podobnie jak Rysice, rzutem na taśmę zakwalifikował się do fazy pucharowej. W ostatniej kolejce pokonał Knack Roeselare 3:2, chociaż przegrywał już 0:2 i był bardzo blisko odpadnięcia z rywalizacji. Finalnie zajął jednak drugie miejsce w grupie i o ćwierćfinał powalczy z Halkbankiem Ankara. To wymagający rywal, tym bardziej dla wciąż borykających się z problemami zdrowotnymi kędzierzynian. Barwy tureckiej ekipy reprezentują m.in. były gracz ZAKSY Holender Nimir Abdel-Aziz czy mistrz olimpijski Francuz Earvin N'Gapeth. Zwycięzca tego dwumeczu w ćwierćfinale zagra z włoskim Cucine Lube Civitanova.

Najlepiej punktujący siatkarze fazy grupowej Ligi Mistrzów 2024. Polacy w czołówce Zobacz galerię

Do niezwykle ciekawej "bratobójczej" rywalizacji dojdzie w Pucharze CEV. Asseco Resovia odpadła z Ligi Mistrzów po fazie grupowej, ale kontynuuje grę właśnie w drugich pod względem rangi europejskich rozgrywkach. W ćwierćfinale zmierzy się z inną drużyną z PlusLigi – Aluron CMC Wartą Zawiercie. Co ciekawe, to będzie drugi mecz tych zespołów w ciągu siedmiu dni. W miniony czwartek w 18. kolejce PlusLigi zawiercianie wygrali u siebie 3:1.

W półfinale Pucharu Challenge siatkarze Projektu Warszawa zagrają z fińskim Akaa Volley. Wicelider polskiej ekstraklasy jest zdecydowanym faworytem tej rywalizacji.

Transmisje siatkarskiej Ligi Mistrzów:

Baraże Ligi Mistrzów siatkarzy 2024:



2024-01-30: Guaguas Las Palmas – VK Lvi Praga (wtorek, godzina 19.15; transmisja – Polsat Sport Premium 2)

2024-01-31: Berlin Recycling Volleys – Tours VB (środa, godzina 19.15; transmisja – Polsat Sport Premium 1)

2024-01-31: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Halkbank Ankara (środa, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport)

Baraże Ligi Mistrzyń siatkarek 2024:



2024-01-30: PGE Rysice Rzeszów – VakifBank Stambuł (wtorek, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-01: SC Prometey Dnipro – Eczacibasi Dynavit Stambuł (czwartek, godzina 16.55; transmisja – Polsat Sport Premium 2)

2024-02-01: Allianz MTV Stuttgart – SC Poczdam (czwartek, godzina 18.45; transmisja – Polsat Sport Premium 1).

Polskie kluby w Pucharze CEV i Pucharze Challenge:

2024-01-30: Akaa Volley – Projekt Warszawa (wtorek, godzina 17.30)

2024-01-31: Grot Budowlani Łódź – Beziers VB (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-01: Asseco Resovia Rzeszów – Aluron CMC Warta Zawiercie (czwartek, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport).