Akaa Volley na co dzień występuje w lidze finlandzkiej, w której jest wiceliderem tabeli z dorobkiem 44 punktów (piętnaście zwycięstw i pięć porażek). Do liderującego Hurrikaani traci zaledwie jedno "oczko". Finlandzki zespół zapewnił sobie awans do półfinału Challenge Cup dzięki dwukrotnemu zwycięstwu przeciwko Teruel Volleyball Club - najpierw 3:0 (25:18, 25:18, 25:21), a potem 3:1 (25:14, 22:25, 25:16, 25:18).

ZOBACZ TAKŻE: Polski klub siatkarski zwolnił trenera. Koniec pięcioletniej przygody

Projekt Warszawa w polskiej lidze zajmuje drugie miejsce w tabeli. W dziewiętnastu spotkaniach przegrał trzykrotnie i do pierwszego Jastrzębskiego Węgla traci cztery punkty. W ćwierćfinale podopieczni Piotra Grabana dwa razy wygrali 3:0 przeciwko Steaua Bukareszt. W pierwszym meczu sety zakończyły się rezultatami 25:23, 25:20, 25:21, a w drugim 25:19, 25:19, 25:23.

Relacja live i wynik na żywo meczu Akaa Volley – Projekt Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

Karolina Zielonka, Polsat Sport