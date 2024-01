Koniec spekulacji. Nowy transfer Asseco Resovii Rzeszów zatwierdzony

Ropret od sezonu 2022/23 reprezentuje barwy Sir Susa Vim Perugia. Po zakończeniu trwającego sezonu Słoweniec zamieni Włochy na Polskę.

Ropret przed podjęciem decyzji przenosin do PlusLigi kontaktował się m.in. z innym Słoweńcem występującym w Asseco. Klemen Cebulj przekazał mu wszelkie potrzebne informacje.

- Zebrałem od kolegów bardzo dużo informacji o klubie i rozgrywkach, nie tylko od Klemena, ale też Jana Kozamernika, który w reprezentacji jest moim współlokatorem. Klemen to mój wielki przyjaciel i myślę, że czeka nas bardzo dobry sezon. W Rzeszowie powinna się dobrze poczuć również moja rodzina. Bardzo się cieszę, że dostałem szansę gry w drużynie z Rzeszowa, która jest czołowym klubem w PlusLidze. Mam nadzieję, że pomogę zespołowi w uzyskiwaniu jeszcze lepszych wyników niż te, które Asseco Resovia osiąga w ostatnich latach - zaznacza reprezentant Słowenii.

Mimo trwających rozgrywek włoskiej ligi, Ropret już teraz śledzi poczynania swoich przyszłych kolegów i wróży im udane zakończenie sezonu.

- Mimo że jestem we Włoszech, to w miarę możliwości sprawdzam wiadomości i wyniki z PlusLigi. Jestem na bieżąco z tym co dzieje się w Polsce. Myślę, że PlusLiga i liga włoska, to obecnie dwie najwyżej notowane ligi na świecie, które są interesujące dla wszystkich zawodników. Z tego co widzę, zespół z Rzeszowa w rozgrywkach ligowych radzi sobie całkiem nieźle, przynajmniej jak do tej pory. Na pewno dużo gorzej wyglądały wyniki zespołu w Lidze Mistrzów, ale do play-offów w PlusLidze jest jeszcze długa droga i wszystko się może zdarzyć. Mam nadzieję, że zawodnicy Asseco Resovii będą zdrowi na najważniejszą część sezonu i pokuszą się przynajmniej o tak dobry wynik jak w zeszłym roku - powiedział Słoweniec.

Dorobek sportowy Ropreta jest bardzo okazały. Ma na swoim koncie m.in. klubowe mistrzostwo świata (2022, 2023), puchar Włoch (2024), superpuchar Włoch (2022, 2024). Na słoweńskich boiskach zdobył puchar Słowenii (2012, 2013), mistrzostwo Słowenii (2012, 2013, 2014). Do tego dołożył jeszcze mistrzostwo Austrii (2015,2016) oraz mistrzostwo Czech (2018).

Karolina Zielonka, Polsat Sport