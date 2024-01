Kolejna sensacja! Jeszcze jeden mistrz świata w snookerze odpadł z turnieju

Mark Williams odpadł z German Masters! Walijczyk przegrał w pierwszej rundzie z Chińczykiem He Guoqiangiem i pożegnał się z niemieckim turniejem.

W poniedziałek z German Masters odpadli Mark Selby, Shaun Murphy i Luca Brecel. We wtorek do grupy mistrzów świata, którzy pożegnali się z turniejem, niespodziewanie dołączył Mark Williams. Walijczyk przegrał z He Guoqiangiem 1:5.

Rywalem Chińczyka w kolejnej rundzie będzie Sam Craigie. Anglik wyeliminował Liama Pullena.





Williams to trzykrotny mistrz świata. 48-latek sięgnął po ten tytuł w 2000, 2003 i 2018 roku. Dwukrotnie triumfował też w German Masters - w 2011 i 2018 roku.

Mark Williams - He Guoqiang 1:5