26-latka uzyskała wynik 35,52 sekundy. To o 0,18 sekundy lepszy rezultat niż było to w przypadku Szewińskiej. Warto wspomnieć, że legendarna polska lekkoatletka ustanowiła swój rekord w 1975 roku. Po 49 latach został on w końcu poprawiony.

Kaczmarek wygrała bieg w Potchefstroom i objęła prowadzenie w światowych tabelach. Dodajmy, że nieoficjalny rekord Europy na stadionie na tym dystansie należy do Kathy Cook. Brytyjka 40 lat temu uzyskała 35,45 sekundy, a zatem pobiegła o zaledwie 0,06 sekundy szybciej niż Polka.

Po korekcie 35.52.

Do nieoficjalnego absolutnego rekordu Europy Iriny Priwałowej sprzed 31 lat zabrakło 0.07 s, do nieoficjalnego rekordu Europy na stadionie (Brytyjki Kathy Cook sprzed 40 lat) - 6 setnych.



Szczyt formy Kaczmarek ma przyjść za pół roku, na igrzyska w Paryżu :) https://t.co/o2msFi13Az — Athletics News (@Nedops) January 30, 2024

Przypomnijmy, że Kaczmarek w Republice Południowej Afryki przygotowuje się do najważniejszych startów w tym sezonie. Urodzona w Drezdenku lekkoatletka zrezygnowała ze zmagań halowych, gdyż woli poświęcić się treningom. W planach ma przygotowania m.in. na Teneryfie i Florydzie. Imprezą docelową dla lekkoatletów w tym roku są igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Rekord w biegu na 300 metrów to nie jedyne osiągniecie Kaczmarek wywalczone podczas pobytu w RPA. Wcześniej w zawodach w Pretorii poprawiła rekord życiowy w biegu na 100 metrów. Na tym dystansie uzyskała czas 11,54 sekundy.

Polka będzie jedną z faworytek do medalu IO na dystansie 400 metrów. W Tokio sięgnęła po złoto w sztafecie mieszanej i srebro w sztafecie pań. Teraz Kaczmarek powalczy o medal indywidualny.