Powiedzieć, że Lewandowski jeździ limuzynami, to jak nic nie powiedzieć! Zobaczcie auta "Lewego"!

Od Fiata do Ferrari

W ciągu kilkunastu lat życie Roberta Lewandowskiego zmieniło się wręcz w bajkowy sposób. Z pierwszoligowych boisk w Polsce przebił się na piedestał światowego futbolu. Od kotleta schabowego, piwa i whisky z colą – takie rarytasy Lewy nazwał swoimi ulubionymi w wieku 20 lat – po dietę bezglutenową. I wreszcie, od Fiata do Ferrari!

Pierwszym samochodem Lewandowskiego był Fiat Bravo. Przed laty, gdy Lewy zaczynał swoją grając dla Znicza Pruszków, mógł tylko pomarzyć o pensji, pozwalającej mu na zakup lepszego samochodu. Dziś, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jak przekonuje kapitan reprezentacji Polski: "Mogę sobie pozwolić na wiele rzeczy. Zarówno na to, czego potrzebuję, jak i na to, o czym marzyłem".

I trzeba przyznać, że Lewandowski spełnia motoryzacyjne marzenia z niemałym rozmachem!

Kolekcja samochodów Roberta Lewandowskiego

Garaże Roberta Lewandowskiego nie świecą pustkami, co to, to nie! Pojazdy, w których może przebierać Lewy wyglądają naprawdę imponująco! Jak donosi Sport.pl Polak ma co najmniej kilka luksusowych pojazdów, wśród których prym wiodą następujące modele

Bentley Continental GT Convertible – cena: 1,5 mln złotych



4 sekundy do setki, prędkość maksymalna na poziomie 300 km/h i 635 koni mechanicznych. Bentley to prawdziwa bestia, w której często można zobaczyć Lewego. Cena? Bagatela 1,5 miliona złotych.

Porsche 911 Speedster – cena: 1,35 mln złotych



Dwa tysiące egzemplarzy na całym świecie i jeden z nich stoi w garażu "Lewego"! Motoryzacyjna perełka z ogromnym pazurem – 510 koni mechanicznych pod maską i 4 sekundy do setki. W tym samochodzie Polaka "przyłapali" dziennikarze niemieckiego Bilda, gdy Lewy grał jeszcze w Bayernie.



Bentley Continental GT – cena: 1,2 mln złotych



Kolejny Bentley, tym razem w wersji cabrio. Lewy ewidentnie ma słabość do samochodów brytyjskiego producenta – tym bardziej dziwi, że nie chciał spróbować swoich sił w Premier League! Maksymalna prędkość 330 km/h, 6-litrowy silnik z dwiema turbosprężarkami, no i ten opuszczany dach.



Cupra Formentor VZ5 – cena: 400 000 złotych



Tym pojazdem "Lewy" często przemierza wąskie uliczki Barcelony. Sportowa linia produkowana przez koncern Seat – markę z hiszpańskim rodowodem – nie odstaje osiągami od wcześniej wymienionych modeli. 4,2 sekundy do setki – to robi wrażenie!



Ferrari F12 Berlinetta – cena: 1,2 mln złotych



Na koniec, prawdziwa perełka! Czerwone Ferrari F12 Berlinetta to z pewnością jedna z najbardziej imponujących pozycji w kolekcji Lewandowskiego. Sportowa sylwetka tego samochodu natychmiast przyciąga wzrok gapiów – tego pojazdu po prostu nie sposób przeoczyć. 740 koni mechanicznych, 3 sekundy "do setki" i ryk silnika, która sprawia, że serce fanów motoryzacji bije mocniej!



Trzeba przyznać, że kolekcja samochodów Roberta Lewandowskiego jest naprawdę imponująca! Oby sportowa forma kapitana reprezentacji Polski wkrótce doszlusowała do osiągów jego pojazdów!

Polsat Sport