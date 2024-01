Konkurent Lewandowskiego zdobył bramkę na wagę zwycięstwa. Polak bez gola

Do przerwy nie oglądaliśmy goli. Ani jedni, ani drudzy nie kreowali zbyt wielu sytuacji podbramkowych. "Blaugrana" wyszła na prowadzenie w 63. minucie gry. Efektownie dośrodkowywał Joao Cancelo, a w polu karnym najlepiej zachował się Victor Roque. Niespełna 19-letni napastnik oddał strzał głową, po którym piłka wpadła do siatki. Warto dodać, że utalentowany Brazylijczyk pojawił się na placu gry zaledwie kilkadziesiąt sekund wcześniej. Co ciekawe, Roque zmienił Fermina Lopeza, który w szóstej minucie zastąpił kontuzjowanego Ferrana Torresa.

Sytuacja Osasuny pogorszyła się jeszcze bardziej cztery minuty po stracie gola. Drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Unai Garcia. Później przytrzymywany w polu karnym Roque upadł w polu karnym. Gracze "Dumy Katalonii" domagali się podyktowania rzutu karnego, lecz gwizdek sędziego milczał.

Niespodziewanie grająca w osłabieniu ekipa z Pampeluny zaatakowała odważniej. Poskutkowało to dwiema dogodnymi szansami do zdobycia bramki w ciągu dwóch minut. Najpierw z bliskiej odległości chybił Raul Garcia, później strzał z dystansu Jona Moncayoli spektakularnie obronił Inaki Pena. W 80. minucie gry do siatki trafił Lewandowski, ale chorągiewka sędziego liniowego powędrowała w górę. Kapitan reprezentacji Polski był na spalonym.

W końcowym etapie meczu tempo gry wyraźnie spadło. Barcelona utrzymywała się przy piłce na połowie rywali i kontrolowała korzystny wynik. W ostatniej akcji meczu Osasuna miała swoją szansę po rzucie wolnym, lecz finalnie nic z tego nie wyniknęło. Ostatecznie Barcelona dopisała do swojego dorobku trzy punkty.

FC Barcelona - Osasuna 1:0 (0:0)

Bramka: Roque 63