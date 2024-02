ATP w Montpellier: Borna Corić - Pedro Martinez. Relacja live i wynik na żywo

Czołowi tenisiści świata dopiero co wrócili z dalekiej Australii, aby móc kontynuować sezon w Europie. Ci, którzy odpadli na wcześniejszym etapie wielkoszlemowego turnieju Australian Open, już od jakiegoś czasu rozgrywają pojedynki na Starym Kontynencie. O ćwierćfinał ATP w Montpellier powalczą Borna Corić i Pedro Martinez. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Obaj brali udział w Australian Open, ale dość szybko zakończyli w nim udział, stąd zdążyli już rozegrać jeden turniej w Europie, aby teraz stanąć naprzeciwko sobie w walce o ćwierćfinał zmagań w Montpellier.

ZOBACZ TAKŻE: Traumatyczna przeszłość Djokovicia wpłynęła na jego grę? Mocne słowa mistrza

Corić, który w Australii odpadł już w pierwszej rundzie AO, przystępuje do tego pojedynku po dotarciu do finału ATP w belgijskim Ottignies-Louvain-La-Neuve. Tam przegrał ze Szwajcarem Leandro Riedim 5:7, 2:6. Z kolei Martinez, który odpadł już w kwalifikacjach do AO, przegrał niedawno w finale ATP na Teneryfie z Amerykaninem Brandonem Nakashimą 3:6, 4:6.

Obaj zawodnicy przystępują zatem do bezpośredniej konfrontacji po przegranych finałach. Martinez zdążył już rozegrać jeden mecz w Montpellier, podczas gdy faworyzowany Corić bierze w nim udział jako turniejowa "czwórka" i jest rozstawiony. Chorwat w rankingu ATP jest 37., Hiszpan - 99. Jeszcze nie mieli okazji ze sobą rywalizować.

Relacja live i wynik na żywo meczu Corić - Martinez na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport