Nie Świątek, a Sabalenka. Wielka sława tenisa nie ma wątpliwości

Australian Open 2024 za nami. W grze pojedynczej kobiet po raz drugi z rzędu wygrała Sabalenka, która przeszła przez turniej jak burza. Jedyną zawodniczką, która była w stanie wygrać z Białorusinką więcej niż trzy gemy w jednym secie, była Amerykanka Coco Gauff.

Dla 25-latki z Mińska to drugi w karierze triumf w Wielkim Szlemie. W Melbourne wiceliderka rankingu WTA przedłużyła też serię kolejnych występów w najważniejszych tenisowych turniejach, w których dotarła przynajmniej do półfinału. Seria trwa od US Open 2022 (półfinał). Jej kolejne wyniki w wielkoszlemowych imprezach to wygrana (Australian Open 2023), półfinał (Roland Garros 2023), półfinał (Wimbledon 2023), finał (US Open 2023) i znów wygrana (Australian Open 2024).

Zdaniem Roddicka to właśnie Białorusinka jest obecnie najpewniej grającą tenisistką na świecie. Były lider rankingu ATP mówił o tym w swoim podcaście "Served with Andy Roddick", który można oglądać m.in. na Youtube'ie. - Ma się poczucie, że najpewniejszą zawodniczką jest Świątek, jednak patrząc na wyniki z ostatniego czasu, nie wiem czy to teraz prawda - powiedział.

- Sześć półfinałów Wielkiego Szlema z rzędu dla Sabalenki. Ona zawsze tam jest. Pozwoliłem przeszłej reputacji przesłonić to, co było tuż przed moimi oczami. Sabalenka jest obecnie najrówniejszą zawodniczką na świecie i nie wydaje mi się, żeby w tym momencie było o czym dyskutować - dodał zwycięzca 32 turniejów ATP.

Uczestnik pięciu finałów turniejów wielkoszlemowych (trzykrotnie w Wimbledonie, dwukrotnie w US Open) stwierdził, że Świątek potrafi zdobywać dużo punktów partiami i prawdopodobnie to jej wysoki poziom gry jest najwyższy. - Rozjeżdża wtedy rywalki i wygrywa finały World Tourów do zera i do jednego. Kiedy jest na fali, wszystko się u niej zazębia powiedział Roddick o polskiej gwieździe tenisa.

- Ale jest "wrażliwa", co pokazały wczesne rundy niektórych turniejów. Sabalenka jest teraz najpewniejszą zawodniczką na świecie - zaznaczył raz jeszcze.

Dla porównania, wyniki Świątek w ostatnich sześciu Wielkich Szlemach to zwycięstwo (US Open 2022), czwarta runda (Australian Open 2023), zwycięstwo (Roland Garros 2023), ćwierćfinał (Wimbledon 2023), czwarta runda (US Open 2023) i trzecia runda (Australian Open 2024).

Świątek, mimo przegranej już w trzeciej rundzie AO 2024 (z Czeszką Lindą Noskvą) wciąż jest liderką rankingu WTA. Nad drugą Sabalenką ma 865 punktów przewagi. W najbliższym czasie obie zawodniczki zobaczymy w turnieju o randze WTA 1000 w Ad-Dausze (11-17 lutego).

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport