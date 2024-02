Świetny mecz Stephena Browna. Pewna wygrana PGE Spójni w Toruniu

Trochę lepiej w to spotkanie weszli gospodarze, ale dość szybko po akcji Stephena Browna to stargardzianie wychodzili na prowadzenie. Po późniejszej akcji Devona Danielsa mieli cztery punkty przewagi. Swoje sytuacje wykorzystywali również Aleksandar Langović oraz Alex Stein, a różnica wzrosła nawet do dziewięciu punktów. Po 10 minutach było ostatecznie 14:21. W drugiej kwarcie PGE Spójnia uciekała nawet na 18 punktów głównie dzięki kolejnym akcjom Danielsa, Browna oraz Adama Brenka. Arik Smith wraz z Mate Vuciciem starali się na to reagować, ale… rywale przyspieszali! Po kolejnym zagraniu Browna prowadzili nawet 22 punktami. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 36:57.

W trzeciej kwarcie niewiele się zmieniało - pojedyncze zagrania Gorana Filipovicia i Arika Smitha to za mało na odrabianie strat. Alex Stein i Wes Gordon utrzymywali bezpieczną przewagę zespołu trenera Sebastiana Machowskiego. Ostatecznie po kolejnej trójce tego pierwszego po 30 minutach było 56:77. W kolejnej części meczu Arriva Polski Cukier nie zanotował żadnego zrywu ofensywnego, a to oznaczało, że przyjezdni cały czas dość pewnie prowadzili. Swoje minuty dostawali za to młodsi gracze: Paweł Sowiński i Hubert Lipiński. Ostatecznie PGE Spójnia zwyciężyła 97:72.

Najlepszym graczem gości był Stephen Brown z 28 punktami, 5 zbiórkami i 7 asystami. Arik Smith zdobył dla gospodarzy 21 punktów i 3 asysty.

Arriva Polski Cukier Toruń - PGE Spójnia Stargard 72:97 (14:21, 22:36, 20:20, 16:20)

Arriva Polski Cukier Toruń: Arik Smith 21, Mate Vucic 11, Goran Filipovic 9, Aaron Cel 7, Trey Diggs 7, Aljaz Kunc 6, Bartosz Diduszko 6, Paweł Sowiński 3, Wojciech Tomaszewski 2, Hubert Lipiński 0.

PGE Spójnia Stargard: Stephen Brown Jr. 28, Devon Daniels 16, Alex Stein 12, Adam Brenk 9, Aleksandar Langovic 8, Wesley Gordon 8, Benjamin Simons 7, Karol Gruszecki 5, Dominik Grudziński 4, Adam Łapeta 0, Damian Krużyński 0.

Skrót meczu Arriva Polski Cukier Toruń - PGE Spójnia Stargard

