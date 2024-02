Zagłębie Lubin - Dinamo Batumi. Relacja live i wynik na żywo

Fornalik z pewnością będzie miał duże pole manewru, aby wypróbować na placu boju większość, jak nie wszystkich swoich piłkarzy, których ma do dyspozycji na zgrupowaniu.

Dinamo Batumi to wymagający rywal. To mistrz Macedonii Północnej, który przygotowuje się do kolejnego sezonu. W tamtejszych rozgrywkach obowiązuje bowiem system wiosna-jesień. W styczniowych sparingach jednym z przeciwników Dinamo był Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

Zagłębie pierwszy mecz ligowy w tym roku rozegra 10 lutego w Poznaniu z Lechem.

KN, Polsat Sport