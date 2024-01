Tak mieszkają Lewandowscy. Wystrój robi wrażenie!

Robert Lewandowski ma rozmach! Jego rezydencja pod Barceloną to kwintesencja przepychu i luksusu. Wystrój domu w katalońskim Sitges dosłownie zwala z nóg! Zobaczcie, jak mieszka kapitan reprezentacji Polski wraz z żoną Anną Lewandowską i córkami, Klarą i Laurą.

Sitges – nadmorski raj

Sitges to malowniczo położona miejscowość tuż nad Morzem Balearskim. Miasteczko zamieszkane przez około 25 000 ludzi to popularny kurort turystyczny, słynący między innymi z corocznie organizowanego karnawału dla społeczności LGBT, czy także festiwalu filmów grozy i fantasy.

Oddalony o około 35 kilometrów od Barcelony kurort słynie także z muzeum marki alkoholowej Bacardi, której założyciel, Facundo Bacardi, przyszedł na świat właśnie w tym mieście. Sitges jest niczym dawne Imperium Brytyjskie – nad tym miastem nigdy nie zachodzi słońce!

Specyficzny mikroklimat sprawia, że mieszkańcy i turyści nadmorskiego kurortu mogą cieszyć się piękną pogodą przez około 300 dni w roku! Dołóżmy do tego imponujący widok na hiszpańskie wybrzeże, długie, piaszczyste plaże i mnóstwo punktów gastronomicznych z wyborną kuchnią – Sitges to cudowne miejsce do czerpania z życia pełnymi garściami!

Nic zatem dziwnego, że Robert i Anna Lewandowscy zdecydowali się zamieszkać właśnie tutaj. Rezydencja, w której uwili sobie przytulne gniazdko, imponuje przepychem i rozmachem!

Jak mieszkają Lewandowscy?

Rezydencja Roberta Lewandowskiego w Sitges to oczywiście pilnie strzeżone miejsce. Zarówno piłkarz, jak i jego żona, stoją na straży swojej prywatności, czego dowodem może być fakt, że ukrywają twarze swoich córek przed mediami. Na szczęście, Lewandowscy, komunikując się ze swoimi fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych, uchylili rąbka tajemnicy na temat ich domu!

Wnętrze rezydencji jest niezwykle jasne, co oczywiście idealnie pasuje do ciepłego, nadmorskiego klimatu. Mnóstwo okien i przeszkleń sprawia, że blask katalońskiego słońca fantastycznie oświetla pomieszczenia.

Kolorami dominującymi w rezydencji Roberta i Anny Lewandowskich są biel i beż, co, rzecz jasna, jest zgodne z dominującymi trendami. Na ścianach znajdziemy nowoczesne grafiki oprawione w minimalistyczne, drewniane ramy.

Dodatki w domu Lewandowskich również utrzymane są w jasnych, pastelowych barwach. W rezydencji znalazło się też miejsce dla modnych roślin doniczkowych, takich jak palmy czy bananowce.

Żona Roberta pokazała także wnętrze kuchni rezydencji! W tym pomieszczeniu również dominują jasne barwy, a całość została urządzona niezwykle nowocześnie. Tak, jak w innych zakątkach domu Lewandowskich, tak i w kuchni znalazło się miejsce dla roślin i ziół, które pełnią ważną rolę w diecie Lewego!



Imponująco prezentuje się także teren wokół rezydencji! Dom Lewandowskiego jest otoczony pięknym ogrodem pełnym imponujących roślin. Miejscem na odpoczynek i zabawę Lewego z córkami jest przydomowy basen, który przez większość dnia jest skąpany w słońcu.

Centralnym punktem ogrodu jest taras urządzony w stylu boho, na którym rodzina często zażywa relaksu.

Willa na Majorce, dom na Mazurach

Kapitan reprezentacji Polski nie ograniczył się wyłącznie do domu w Sitges. Poza rezydencją w Katalonii ma jeszcze kilka imponujących posiadłości. W 2022 roku jeszcze przed transferem Roberta do Barcelony Lewandowscy nabyli willę na Majorce za 3,5 mln euro!

Tamtejsza nieruchomość ma ponad 400 metrów kwadratowych, prywatny basen, ogromny ogród i nietuzinkowe towarzystwo – na hiszpańskiej wyspie swoje wille posiadają między innymi Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones czy Brad Pitt!

Lewandowski nie zapomina o Polsce. Gwiazdor Barcelony ma ogromną posiadłość na Mazurach, gdzie może się zrelaksować z dala od błysku fleszy. Ponadto Lewy jest właścicielem apartamentu na Złotej 44 – najwyższym mieszkalnym budynku w Unii Europejskiej, w którym mieszkańcy mają do dyspozycji basen, saunę, centrum spa, symulator do gry w golfa, a nawet prywatne kino i… piwniczkę na wina! Z tarasu widokowego rozciąga się widok na panoramę Warszawy.

Z pewnością Lewandowski ma jeszcze kilka nieruchomości, które udało mu się ukryć przed wzrokiem mediów. Trzeba jednak przyznać, że te posiadłości, o których wiemy, robią kolosalne wrażenie!

KN, Polsat Sport