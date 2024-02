Dziki lepsze od Sokoła w rywalizacji zaciętych strzelb

Obie drużyny na początku spotkania nie prezentowały najlepszej skuteczności. To równocześnie oznaczało, że żadna z nich nie zbudowała większej przewagi. Trenerzy mocno rotowali składami, ale ciągle nie zmieniało to sytuacji. Ostatecznie po indywidualnym zagraniu Terrella Gomeza po 10 minutach było 12:10.

Druga kwarta była podobna, czyli niezwykle wyrównana. Zespół z Warszawy potrafił wychodzić na prowadzenie dzięki zagraniom Dominica Greena i Matta Colemana. Później straty lekko zmniejszali jednak Ike Nwamu wraz z Filipem Struskim. Ostatecznie po kolejnej akcji Greena pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 23:28.

W trzeciej kwarcie zespół trenera Krzysztofa Szablowskiego uciekał nawet na osiem punktów po zagraniu Matta Colemana. Trójki zaczęli trafiać Terrell Gomez i Delano Spencer, ale to w tym momencie nie wystarczało do realnego zmniejszania różnicy. Później do ataku włączył się także Ike Nwamu. Po kolejnych zagraniach Ajare Sanniego po 30 minutach było jednak 40:48.

W kolejnej części meczu Muszynianka Domelo Sokół starał się odrabiać straty - po kolejnej trójce Gomeza przegrywał tylko dwoma punktami. W ważnych momentach odpowiadali na to jednak Coleman oraz Green, a ekipa z Warszawy ciągle była lepsza. Ostatecznie Dziki zwyciężyły 68:58.

Najlepszym strzelcem gości był Matt Coleman z 20 punktami i 4 przechwytami. Ike Nwamu zdobył dla gospodarzy 16 punktów i 5 zbiórek.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



ORLEN Basket Liga - 20. kolejka

Muszynianka Domelo Sokół Łańcut - Dziki Warszawa 58:68 (12:10, 11:18, 17:20, 18:20)

Sokół: Ikechukwu Nwamu 16, Terrell Gomez 13, Artur Łabinowicz 10, Adam Kemp 7, Milivoje Mijovic 5, Filip Struski 3, Kacper Młynarski 2, Delano Spencer 2, Michał Kroczak 0;

Dziki: Matthew Coleman 20, Dominic Green 16, Ade Ajare Sanni 11, Nicholas Mcglynn 11, Isaiah Crawley 5, Alan Czujkowski 3, Michał Aleksandrowicz 2, Grzegorz Grochowski 0, Jarosław Mokros 0.

PLK.PL