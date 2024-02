Klara Kowalczyk rozpoczęła sezon 2024 w kuźni kierowców Formuły 1

W sezonie 2024 Kowalczyk będzie się ścigać w barwach brytyjskiego zespołu Ricky Flynn Motorsport. Tę czołową ekipę w zawodach kartingowych reprezentowało aż czterech z dwudziestu obecnych kierowców Formuły 1. Poza cyklem WSK (Włochy), określanym jako kartingowa Formuła 1, plan startów Polki obejmuje rywalizację w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata (Wielka Brytania).

W miniony weekend zakończyła się pierwsza runda Mistrzostw WSK Super Master Series. Dla Klary Kowalczyk była to inauguracja sezonu 2024 i pierwszy start jako zawodniczka brytyjskiego zespołu Ricky Flynn Motorsport.

W tej najmocniejszej prywatnej serii świata, w kategorii OK Junior (12-14 lat), w której startuje Klara, do rywalizacji przystąpiło 82 zawodników, w tym 6 kobiet. Klara zakończyła zawody na 44. miejscu, będąc najwyżej sklasyfikowaną dziewczyną w swojej kategorii.

Ekipa Ricky Flynn Motorsport, z którą w tym roku jeździ Klara, miała w swoich szeregach czterech kierowców z obecnej stawki Formuły 1. Kartingowe szlify w barwach brytyjskiego zespołu zbierali m.in. Lando Norris i Oscar Piastri z McLarena, Zhou Guanyu z zespołu Stake F1 i Logan Sargeant – zawodnik Williamsa.

- Dołączenie do ekipy Ricky Flyyn Motorsport to dla mnie duże wyróżnienie. Jest to bardzo dobry zespół, w którym jeździli czołowi kierowcy świata. Mam nadzieję, że dużo się tu nauczę, ale chcę też pokazać, że umiem się skutecznie ścigać – powiedziała Klara Kowalczyk.

Kalendarz startów międzynarodowych obejmuje włoską WSK (sześć rund) oraz zawody FIA - Mistrzostwa Europy (cztery rundy), Mistrzostwa Świata, w tym wyścigi przygotowujące – RGMMC Champions of the Future (pięć rund). W sumie w sezonie 2024 zespół Klary zaplanował 16 weekendów wyścigowych, odbywających się w sześciu krajach:

24-28 stycznia: 1. runda WSK Super Master Series (Lonato, Włochy)

07-11 lutego: 2. runda WSK Super Master Series (Cremona, Włochy)

14-18 lutego: 3. Runda WSK Super Master Series (Franciacorta, Włochy)

7-10 marca: 1. runda RGMMC Champions of the Future (Walencja, Hiszpania)

21-24 marca: 1. runda Kartingowych Mistrzostw Europy FIA (Walencja, Hiszpania)

11-14 kwietnia: 2. runda RGMMC Champions of the Future (Val D’Argenton, Francja)

25-28 kwietnia: 2. runda Kartingowych Mistrzostw Europy FIA (Val D’Argenton, Francja)

30 maja – 2 czerwca: 3. runda RGMMC Champions of the Future (Slovakiaring, Słowacja)

20-23 czerwca: 3. runda Kartingowych Mistrzostw Europy FIA (Slovakiaring, Słowacja)

27-30 czerwca: 2. runda WSK Euro Series (Franciacorta, Włochy)

18-21 lipca: 4. runda RGMMC Champions of the Future (Kristianstad, Szwecja)

1-4 sierpnia: 4. runda Kartingowych Mistrzostw Europy FIA (Kristianstad, Szwecja)

28 sierpnia – 1 września: 5. runda RGMMC Champions of the Future (PFI, Wielka Brytania)

12-15 września: Mistrzostwa Świata FIA (PFI, Wielka Brytania)

6-10 listopada: 1. runda WSK Final Cup (Lonato, Włochy)

20-24 listopada: 2. runda WSK Final Cup (Cremona, Włochy)



Oprócz tego, Klara planuje pokazać się również kibicom w kraju, podczas wybranych rund Kartingowych Mistrzostw Polski:

19-21 kwietnia: 1. runda KMP (Bydgoszcz)

23-25 sierpnia: 3. runda KMP (Poznań)

