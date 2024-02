Będzie to trzecie starcie tych ekip w ciągu niewiele ponad miesiąca. Tuż przed świętami, gdy stawką były ligowe punkty, w Liverpoolu padł remis 1:1, natomiast 7 stycznia Liverpool zwyciężył 2:0 w 3. rundzie Pucharu Anglii. Była to trzecia z rzędu porażka "Kanonierów" w meczu o stawkę.

ZOBACZ TAKŻE: Zaskakująca oferta od ekipy z Premier League! Polak długo się nie zastanawiał

Jednak od tego czasu podopieczni Hiszpana Mikela Artety odnieśli dwa zwycięstwa z rzędu: nad Crystal Palace 5:0 i nad Nottingham Forest 2:1.

"Musieliśmy ponownie nabrać rozpędu w lidze. Myślę, że to już nam się udało. Trzeba dalej robić to, co robiliśmy, mieć dużą dyscyplinę, być bardziej cierpliwym i konsekwentnym" - powiedział szkoleniowiec po tym drugim spotkaniu.

Od poprzedniego spotkania z Arsenalem Liverpool rozegrał pięć meczów, m.in. dwa z Fulham Londyn (2:1 i 1:1), które dały mu awans do finału Pucharu Ligi. Pokonał także Norwich City w 4. rundzie Pucharu Anglii, a w Premier League wygrał z AFC Bournemouth 4:0 i Chelsea Londyn 4:1.

"Pierwszy raz w tym sezonie jesteśmy w tej luksusowej sytuacji, w której mamy więcej zdrowych piłkarzy na poszczególne pozycje, niż możemy zmieścić w wyjściowym składzie. Bardzo cieszy mnie, że wygląda na to, że wszyscy są w świetnej formie" - podkreślił trener Juergen Klopp, który zapowiedział wcześniej, że po sezonie odejdzie z klubu.

Niemiec prawdopodobnie nie będzie mógł jednak wciąż wystawić Egipcjanina Mohameda Salaha, który leczy kontuzję, jakiej doznał podczas fazy grupowej Pucharu Narodów Afryki.

Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl. Początek o godz. 17:30.