Terminarz siatkarskich turniejów w 2024 roku. Kiedy gra reprezentacja Polski?

Reprezentacja Polski siatkarzy U22 od 9 do 14 lipca zagra o medale ME w Holandii (Groningen/Apeldoorn). Podopieczni trenera Dariusza Luksa niedawno poznali rywali i w grupie pierwszej przyjdzie im się zmierzyć się z Holandią, Węgrami i Hiszpanią. W drugiej zagrają Włochy, Francja, Portugalia i Czechy. Polacy kwalifikację wywalczyli w kontynentalnych eliminacjach w Kosowie w lipcu 2023.

Siatkarki w tej samej kategorii U22 zagrają od 1 do 6 lipca we Włoszech (Lecce/Taranto). Reprezentacja Polski awans wywalczyła w kontynentalnych kwalifikacjach na Łotwie, a pracę z tą kadrą kontynuować będzie Jakub Głuszak. Polska trafiła do grupy drugiej, w której zagra z Serbią, Portugalią i reprezentacją Czech. W pierwszej wraz z Włoszkami będą rywalizować Turczynki, Ukrainki oraz Łotyszki.

Siatkarze w kategorii wiekowej U20 powalczą o kontynentalne medale od 26 sierpnia do 7 września (Grecja/Serbia). Drużynę prowadzi trener Sebatian Pawlik. Polacy uzyskali awans pewnie wygrywając turniej EEVZA który zorganizowano w Gorzowie Wielkopolskim.

Reprezentacja U20 siatkarek, którą prowadzi trener Miłosz Majka wystąpi w mistrzostwach Europy, które zostaną rozegrane od 5 do 17 sierpnia (Irlandia/Bułgaria). Polki awans wywalczyły podczas styczniowego turnieju EEVZA rozgrywanego na Litwie.

W lipcu w kontynentalnych czempionatach zobaczymy również nasze reprezentacje w kategorii U18. Siatkarki prowadzone przez Marcina Orlika zagrają od 1 do 13 lipca (Cypr/Grecja). Polki uzyskały awans wygrywając mistrzostwa Europy Wschodniej (EEVZA) rozegrane w listopadzie na Łotwie.

Siatkarze pod wodzą trenera Jacka Nawrockiego zagrają w ME U18 w dniach 10–21 lipca w Bułgarii. Awans z kompletem zwycięstw wywalczyli podczas grudniowego turnieju EEVZA w Gruzji.

Pod koniec 2024 debiut w międzynarodowej imprezie mistrzowskiej będą miały obie reprezentacje U16. Zagrają one w mistrzostwach Europy Wschodniej (EEVZA).

– W kadrach U22 są doświadczone zawodniczki i zawodnicy. Martyna Czyrniańska, Dominika Pierzchała czy Kuba Hawryluk grali już w pierwszych reprezentacjach. Juniorzy w młodszych kategoriach zdobyli cztery medale na arenie międzynarodowej ze złotym mistrzostw świata w U19 –podkreślił Dyrektor Pionu Sportu i Szkolenia w Polskim Związku Piłki Siatkowej, Krzysztof Felczak.

Terminarz turniejów siatkarskich reprezentacji Polski juniorów 2024:

U22 siatkarze – mistrzostwa Europy (Holandia, 9–14 lipca)

U22 siatkarki – mistrzostwa Europy (Włochy, 1–6 lipca)

U20 siatkarze – mistrzostwa Europy (Grecja/Serbia, 26 sierpnia – 7 września)

U20 siatkarki – mistrzostwa Europy (Irlandia/Bułgaria, 5–17 sierpnia)

U18 siatkarze – mistrzostwa Europy (Bułgaria, 10–21 lipca)

U18 siatkarki – mistrzostwa Europy (Cypr/Grecja, 1–13 lipca).