Temat relacji Piotra Zielińskiego z Napoli jest w ostatnim czasie dość trudny dla obu stron. Charyzmatyczny właściciel klubu z południa Włoch - Aurelio De Laurentiis znany jest z niekonwencjonalnych rozwiązań w ramach negocjacji ze swoimi piłkarzami. Tym razem jak informuje m.in. Gianluca Di Marzio włoski potentat branży filmowej zdecydował o odsunięciu z kadry meczowej na dwumecz z Barceloną wspomnianego Polaka.

"Napoli i Zieliński oficjalnie w piątek weszli na nieuknioną drogę prowadzącą do rychłego rozstania" - pisze włoski dziennik "La Gazetta dello Sport" komentując całą sytuację.



Przypomnijmy, że Napoli o awans do ćwierćfinału Champions League powalczy z Barceloną. Pierwsze starcie odbędzie się już 21 lutego we Włoszech. Polscy kibice nastawiali się na rywalizację Zielińskiego z Robertem Lewandowskim, ale wiele wskazuje na to, że tego pierwszego nie ujrzymy nawet na ławce rezerwowych.



"Zieliński jest traktowany jak zawodnik na marginesie klubu, mimo że przez lata występował w Napoli jako jeden z najbardziej utalentowanych pomocników w Europie" - dodaje włoska prasa.



Generalnie cały klub spisuje się poniżej oczekiwań po mistrzowskim sezonie. W tabeli Serie A Napoli zajmuje dopiero dziewiąte miejsce, a w Pucharze Italii drużyna odpadła już w 1/8 finału, sensacyjnie przegrywając u siebie z Frosinone aż 0:4. Zieliński ma na swoim koncie 26 meczów w tym sezonie, w których zdobył trzy gole i trzy asysty.



"Napoli podjęło wybór w związku z sytuacją kontraktu Zielińskiego, ale wiąże się to również z ryzykiem konsekwencji dla całego zespołu. Jego błysk i mural pozostaną w Neapolu (...). Wczoraj zakończyła się historia miłosna" - zakończyła "La Gazetta dello Sport".



Wciąż obowiązujący kontrakt Zielińskiego wygasa 30 czerwca 2024 roku. Pomocnik jest piłkarzem Napoli od 2016 roku. Włoskie media łączą go przede wszystkim z przenosinami do Interu Mediolan.

PI, Polsat Sport