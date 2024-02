Piotr Zieliński odchodzi z Napoli! Oto oficjalne potwierdzenie

Piotr Zieliński opuści Napoli po sezonie 2023/2024 - poinformował na konferencji prasowej prezydent klubu Aurelio de Laurentiis. Polski pomocnik prawdopodobnie pozostanie w Serie A i trafi do Interu.

W piątek Zieliński został skreślony z listy piłkarzy upoważnionych do gry w Lidze Mistrzów. Dla niektórych fanów był to czytelny znak, że przygoda Polaka w ekipie mistrza Włoch powoli dobiega końca. Przypomnijmy, że Napoli zmierzy się w 1/8 finału z Barceloną.

Na sobotniej konferencji prasowej przed meczem Napoli - Hellas Verona pojawił się właściciel klubu Aurelio de Laurentiis, który wytłumaczył swoją decyzję.

- Trzeba pamiętać o wszystkich elementach restrykcyjnych, to nie nasza wina, że UEFA ustala liczbę zawodników. Dokonaliśmy pewnych transferów i przykro mi, że zrezygnowałem z Zielińskiego i Dendonckera. Znamy Zielińskiego i wiemy, co może nam dać, a czego może nie dać - stwierdził.

Zwrócił też uwagę na to, że musiał wziąć pod uwagę, kto będzie w klubie w przyszłym sezonie, a kogo zabraknie.

- Będziemy mieli skład, który będzie rywalizował na każdym poziomie. Czytałem, że to odwet czy mściwa akcja przeciwko Zielińskiemu. Absolutnie nie. To wspaniały człowiek i topowy gracz, ale powtarzam: wybory zostały dokonane, biorąc pod uwagę, że jest na wylocie. Od 1 lipca nie będzie go z nami i musimy otworzyć się na inne opcje - dodał.

Zieliński jest piłkarzem Napoli od 2016 roku. W barwach "Azzurrich" rozegrał 355 spotkań, w których strzelił 50 goli i zaliczył 46 asyst.