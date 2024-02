Fatalne doniesienia. Brutalny cios dla Zielińskiego

Wszystko wskazuje na to, że Piotr Zieliński nie znajdzie się w kadrze SSC Napoli na zbliżający się dwumecz w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Barceloną. Włoskie media informują, że Polak będzie oglądał swoich kolegów z trybun, po tym jak nie chciał przedłużyć kontraktu z klubem.

Przypomnijmy, że Napoli o awans do ćwierćfinału Champions League powalczy z Barceloną. Pierwsze starcie odbędzie się już 21 lutego we Włoszech. Polscy kibice nastawiali się na pojedynek Piotra Zielińskiego z Robertem Lewandowskim, ale wiele wskazuje na to, że tego pierwszego nie ujrzymy nawet na ławce rezerwowych.

Włoska prasa nie ma wątpliwości, donosząc, że polskiego pomocnika zabraknie w kadrze meczowej na dwumecz z Barceloną. Taką informację przekazał m.in. Gianluca Di Marzio.

Byłby to spory cios dla Zielińskiego, który dotychczas był jedną z pierwszoplanowych postaci zespołu. W poprzednim sezonie 29-latek był ważnym ogniwem, który poprowadził klub do mistrzostwa kraju. W tym sezonie ekipa spod Wezuwiusza spisuje się o wiele gorzej w Serie A, ale w Champions League dalej jest szansa na powodzenie. Tym bardziej, że rywal też boryka się ze swoimi problemami.

Brak Zielińskiego w kadrze na tak prestiżowe starcie z "Dumą Katalonii" ma być prywatną vendettą właściciela Napoli - Aurelio De Laurentiisa, któremu nie podoba się, że Polak nie chce przedłużyć kontraktu. Ten wygasa 30 czerwca tego roku. Pomocnik naszej kadry jest piłkarzem Napoli od 2016 roku. Media na Półwyspie Apenińskim łączą go z przenosinami do Interu Mediolan.