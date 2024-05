Real Madryt w ten weekend zapewnił sobie mistrzostwo Hiszpanii. Zwycięstwo nad Cadiz oraz porażka Barcelony dały "Los Blancos" rekordowy 36. tytuł mistrza kraju. Teraz cała ich uwaga skupiona jest na Lidze Mistrzów, gdzie rekordzistami w liczbie wygranych trofeów są nieprzerwanie od dosłownie pierwszej edycji.

Bayern na krajowym podwórku rozgrywa iście katastrofalny sezon. Po raz pierwszy od 10 lat nie zdobędą mistrzostwa kraju, które już zapewnił sobie fenomenalny Bayer Leverkusen, do tego bardzo wcześnie odpadli z Pucharu Niemiec. Powoduje to, że Liga Mistrzów to ostatnia szansa na uratowanie tego sezonu.

Pierwsze spotkanie pomiędzy tymi zespołami zakończyło się remisem 2:2. Dwie bramki dla "Królewskich" zdobył Vinicius Junior, a dla Bawarczyków po jednej Kane i Sane. Wynik ten absolutnie niczego nie przesądza, na pewno na nowym Estadio Santiago Bernabeu czekają nas wielkie emocje.

Relacja live i wynik na żywo meczu Real Madryt - Bayern Monachium na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport