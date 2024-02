Ujawniono pensję Hamiltona. Co za suma!

Jak podaje portal "formula1.uno", Hamilton ma być sowicie opłacany przez Ferrari. Mówi się, że aby doszło do największej zmiany kierowcy w historii Formuły 1, Włosi przygotowali dla Brytyjczyka pakiet w wysokości około... 99 milionów euro rocznie! Obejmuje to jednak nie tylko wynagrodzenie podstawowe, ale także wypłaty premii, sponsoring, prawa do wizerunku itp.

Hamilton dzięki transferowi do Ferrari dokona kolejnego "skoku" płacowego. Jak informuje "Bild"

"Hamilton zarobił ostatnio w Mercedesie nieco ponad 40 milionów euro - ale to czysta pensja podstawowa".

Łatwo więc policzyć, że kierowca rajdowy zarobi w 2025 roku blisko dwa razy więcej niż dotychczas otrzymywał w Mercedesie.

Jednak nie tylko pieniądze były motywacją do zmiany. Hamilton miał być również zapewniony, że jego przyszły bolid będzie konkurencyjny w porównaniu z innymi czołowymi zespołami. Dokonał tego prawdopodobnie nie kto inny jak szef zespołu Fred Vasseur, pod którego wodzą Hamilton mógł świętować wielkie sukcesy w klasach juniorskich Formuły.

Przenosiny Hamiltona prawdopodobnie uruchomią karuzelę transferową w Formule 1. Na ten moment nie wiadomo kto zastąpi go w Mercedesie, jednak wśród potencjalnych kandydatów wymienia się Sainza, Alexandra Albona, Fernando Alonso i Estebana Ocona.

Karolina Zielonka, Polsat Sport