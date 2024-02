Groźby i podpalone auta. Rodzina piłkarskiego mistrza świata nękana przez mafię

Rodzina Gennaro Gattuso, piłkarskiego mistrza świata z 2006 roku, była nękana przez mafię! Jak podaje dziennik "Il Messaggero", były zawodnik Milanu musiał zapłacić za to, by przestępcy dali spokój jego bliskim.

Problemy rodziny byłego piłkarza zaczęły się kilka miesięcy temu, gdy jego ojciec, Francesco, chciał postawić na swojej działce panele fotowoltaiczne. Sytuację próbowała wykorzystać 'Ndrangheta, organizacji przestępcza, wywodząca się z Kalabrii. Mafia zażądała od Gattuso... pieniędzy za "pozwolenie" na rozpoczęcie projektu.

Francesco Gattuso nie miał jednak zamiaru płacić haraczu mafii. Gangsterzy nie ustawali jednak w żądaniach, a na dowód tego, że nie żartują, dwukrotnie podpalili samochody, należące do siostry Gennaro. Do pierwszego podpalenia doszło w październiku, a do drugiego - dwa miesiące później.

Były pomocnik Milanu, w trosce o bezpieczeństwo swoich najbliższych, zdecydował się ostatecznie zapłacić członkom 'Ndranghety 3000 euro (prawie 13 tysięcy złotych).

Jak podaje dziennik "Il Messaggero", włoska policja schwytała już przestępców, którzy nękali rodzinę Gattuso. Mafiosi będą sądzeni za wymuszenie.