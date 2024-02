Rekordzista PlusLigi zachwyca. "Kiedy niektórzy wcinali gluty z nosa, on już grał w siatkówkę"

W meczu 20. kolejki Plusligi Jastrzębski Węgiel zmierzył się z zespołem GKS Katowice. W pierwszej szóstce mistrzów Polski niespodziewanie pojawił się Macionczyk, który do zespołu z Jastrzębia-Zdroju dołączył zaledwie kilka dni temu. Tym samym został najstarszym siatkarzem w historii, który wystąpił w PlusLidze.

ZOBACZ TAKŻE: Tomasz Fornal zamieścił wpis po niezwykłym wydarzeniu w PlusLidze. Uwagę zwraca jedna rzecz

Mecz ostatecznie zakończył się triumfem Jastrzębskiego Węgla w czterech setach, a Macionczyk otrzymał nagrodę dla najbardziej wartościowego zawodnika spotkania. Po starciu na oficjalnym kanale mistrzów Polski na platformie YouTube pojawił się materiał, w którym głos zabrał 45-latek.

- Potraktowałem ten mecz jak każdy inny, jakich rozegrałem w życiu kilkaset. Starałem się zagrać jak najlepiej, z dobrym efektem dla zespołu i udało się - stwierdził Macionczyk.

Doświadczony siatkarz zdradził także, jak wyglądały kulisy jego przejścia do finalistów poprzedniej edycji Ligi Mistrzów.

- Takiemu klubowi jak Jastrzębie się nie odmawia. To uznana marka w kraju i w Europie. Dla mnie to wielki zaszczyt, że tu jestem - ocenił.

W opublikowanym materiale wideo wypowiedział się także inny zawodnik obecnego lidera PlusLigi - Moustapha M'Baye.

- Wszyscy chcieli zagrać z Jarkiem, to fajna historia. Jak niektórzy będący dziś na boisku zawodnicy wcinali gluty z nosa, on już grał w siatkówkę. Teraz dołączył do nas, żeby nam pomóc. Chłopaki pokazali fajną energię, żeby go w tym wesprzeć. Zagrał naprawdę dobre spotkanie. Ten gość wie, jak grać w siatkówkę - stwierdził M'Baye.

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla swój następny mecz na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce rozegrają w sobotę 10 lutego. Wtedy staną naprzeciwko ekipy Enea Czarni Radom.