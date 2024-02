Tomasz Fornal zamieścił wpis po niezwykłym wydarzeniu w PlusLidze. Uwagę zwraca jedna rzecz

Jarosław Macionczyk w sobotę przeszedł do historii PlusLigi, jako najstarszy siatkarz, który w niej zagrał. Co więcej, 45-letni rozgrywający został wybrany najlepszym graczem spotkania Jastrzębskiego Węgla z GKS-em Katowice (3:1). Po meczu zdjęcie z Macionczykiem zamieścił na swoim profilu na Instagramie gwiazdor drużyny z Jastrzębia Zdroju Tomasz Fornal. "Z Panem Jarkiem, the legend" - podpisał fotografię.