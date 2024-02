Tak dzisiaj wygląda Dani Alves. Rozpoczął się proces Brazylijczyka (ZDJĘCIA)

Od stycznia 2023 roku Dani Alves przebywał w areszcie, gdzie czekał na rozpoczęcie procesu sądowego w sprawie oskarżenia go o gwałt na kobiecie, do którego miało dojść w grudniu 2022 roku. Brazylijczyk zjawił się na ławie oskarżonych, gdzie w poniedziałek 5 lutego rozpoczął się proces. Grozi mu od dziewięciu do dwunastu lat pozbawienia wolności.