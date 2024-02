Ivan Zajcew to jedna z największych gwiazd siatkówki. Obecnie reprezentuje barwy włoskiego Cucine Lube Civitanova. Doświadczonego zawodnika zabrakło jednak podczas ostatniego meczu ligowego i prawdopodobnie czeka go dłuższa przerwa w grze z powodu kontuzji. To oznacza, że może zabraknąć go w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, gdzie potencjalnym rywalem Lube jest Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.