Z lekkoatletyki do MMA! Polska gwiazda zapowiedziała debiut w klatce

Lewandowski to czterokrotny mistrz Europy w biegach średniodystansowych (trzy razy na hali). Ma również na koncie brązowy medal mistrzostw świata.



36-latek pojawił się we wtorek na Orlen Copernicus Cup w Toruniu, gdzie z bliska oglądał zmagania lekkoatletów. Znalazł też czas, by porozmawiać z reporterką Polsatu Sport. Aleksandra Szutenberg spytała go możliwy występ w formule MMA. Lewandowski potwierdził, że już niedługo stanie się to faktem.

- U mnie zawsze było wiadome, że zawalczę. Zawsze mnie do tego ciągnęło i zawsze kibicowałem tym sportowcom. Chcę spróbować swoich sił w klatce - stwierdził przed kamerami Polsatu Sport.

Lewandowski zakończył karierę lekkoatletyczną w 2022 roku.

