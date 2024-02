Większość kibiców spodziewała się, że Benjamin Bonzi będzie pierwszym rywalem Huberta Hurkacza na kortach w Marsylii. Gdyby taki scenariusz się spełnił, Francuz miałby okazję do rewanżu za porażkę w ubiegłorocznym finale. Reprezentant gospodarzy przegrał jednak z Aleksandrem Szewczenko i to Kazach powalczy z Polakiem o awans do ćwierćfinału. Kiedy mecz Hurkacz - Szewczenko? O której godzinie mecz Hurkacz - Szewczenko?