Wiemy gdzie i kiedy zagra Iga Świątek! Polka ma napięty kalendarz

Iga Świątek wraca do gry. Po przeciętnym występie w Australian Open Polka nie zamierza próżnować. W przyszłym tygodniu liderka rankingu zamelduje się w Dausze, gdzie powalczy o obronę tytułu. Ze startu w zmaganiach wycofała się Aryna Sabalenka, więc raszynianka może powiększyć przewagę punktową nad drugą w zestawieniu Białorusinką.

Początek roku w wykonaniu Igi Świątek dla niektórych może być rozczarowaniem, ale biorąc pod uwagę poprzedni sezon, Polka wygląda na zdecydowanie mocniejszą. Jej formę widać było zwłaszcza w trakcie turnieju reprezentacyjnego United Cup. Na kortach w Melbourne tak kolorowo już nie było i liderka rankingu odpadła w trzeciej rundzie z Czeszką Lindą Noskovą.

W trakcie zmagań na kortach w Melbourne Polka grała z opaską uciskową na kolanie. Wzbudziło to wątpliwości komentatorów i kibiców tenisa, którzy zaczęli się zastanawiać, czy liderka rankingu nie zmaga się przypadkiem z jakąś kontuzją. Polka po meczu przyznała, że opaska miała jej tylko pomóc, ale nie założyła jej z powodu urazu.

Głos w sprawie zabrał również trener przygotowania fizycznego oraz fizjoterapeuta Polki - Maciej Ryszczuk. W rozmowie na kanale Break Point na platformie "YouTube" Ryszczuk przyznał, że opaska miała odciążyć kolano jego podopiecznej.

- Natłok i ilość godzin spędzonych na korcie. Do tego intensywność i sposób gry Igi. Ona zawsze gra intensywnie i mocno. Podchodzi w ten sposób do każdej wymiany. Na przestrzeni tak długiego turnieju, takie rzeczy jak delikatny dyskomfort po prostu się zdarzają. Poczuła, że delikatnie coś jej doskwiera, więc chcieliśmy to odciążyć - zaznaczył Ryszczuk.

Gdyby powodem pojawienia się opaski była poważna kontuzja, Polka wycofałaby się z turnieju w Dosze. Liderka rankingu pojawi się jednak w stolicy Kataru, gdzie powalczy o obronę tytułu wywalczonego przed rokiem. Wyjazdy na Bliski Wschód służą Świątek. Zwycięstwo w poprzednim sezonie było 12. tytułem rangi WTA w karierze 22-latki. W finale Polka oddała Jessice Peguli zaledwie trzy gemy. W całym turnieju spędziła na korcie niespełna trzy godziny.

Stolica Kataru okazała się szczęśliwa również w 2022 roku. Wtedy Świątek pokonała w finale Anett Kontaveit. Triumf był początkiem pasma sukcesów i serii 37 zwycięstw z rzędu. Wszyscy życzymy sobie, aby również i w tym roku wizyta na Bliskim Wschodzie zapoczątkowała marsz Polki po kolejne sukcesy.

WTA Doha 2024: Terminarz turnieju

11 lutego 2024: 1. runda

12 lutego 2024: 1. runda

13 lutego 2024: 2. runda

14 lutego 2024: 3. runda

15 lutego 2024: Ćwierćfinały

16 lutego 2024: Półfinały

17 lutego 2024: Finał